본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[블룸버그 칼럼] 채권 투자가 美 경제위기 해법 될까

입력2025.10.24 16:02

시계아이콘02분 52초 소요
언어변환 뉴스듣기

고령화 부채 저성장 삼중고 직면
美 정부, 국채 발행 낙관론 주장
안전자산 선호 고령층 유입 기대

[블룸버그 칼럼] 채권 투자가 美 경제위기 해법 될까
AD


도널드 트럼프 대통령이 금리 인하에 우호적인 경제학자들을 연방준비제도(Fed)에 임명하려는 시도가 금융·정치권의 뜨거운 화제가 되고 있다. 하지만 장기적으로 볼 때 통화정책과 채권시장, 미국 경제 전망은 훨씬 더 심각한 위험에 직면해 있다.


미국 역시 유럽과 아시아의 여러 국가처럼 고령화가 진행되고 있으며, 국가 부채는 늘어나고 경제성장률은 낮아지는 이중고에 처해 있다. 이를 해결할 수 있는 방법들이 존재하지만, 그 대가를 미국의 투자자들과 은퇴자들이 기꺼이 감수할지는 미지수다.


최근 잭슨홀 경제 심포지엄에서 발표된 새로운 연구 논문은 보다 낙관적인 시나리오를 제시한다. 이 논문은 고령화가 진행된 국가일수록 국채를 더 많이 발행할 수 있다고 주장한다. 고령 인구가 채권을 적극적으로 사들이기 때문이다. 심지어 채권에 대한 수요가 공급을 초과할 수 있다는 분석도 제시했다. 해당 논문은 금리가 오르지 않는다는 전제하에, 미국이 국내총생산(GDP) 대비 250%에 달하는 국가 부채도 감당할 수 있다고 추정한다. 이는 일본의 부채 수준과 비슷한데, 일본 역시 어떻게든 버텨내고 있다. 그러나 이 논문의 주장이 옳다고 해도, 그 이유가 단순히 고령층이 채권을 선호하기 때문은 아니다. 채권 수요는 대부분 정부의 정책과 규제에 의해 좌우된다. 일본의 사례처럼 미국 경제도 저금리를 유지하기 위해 이른바 '금융 억압(financial repression)' 정책에 의존할 가능성이 크다. 하지만 이는 장기적으로 투자 수익률과 성장률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.


해당 논문은 지난 수십 년간 국가 부채가 늘었음에도 불구하고 금리가 낮은 수준을 유지할 수 있었던 이유로 채권 수요가 공급보다 더 빠르게 증가했기 때문이라고 설명한다. 이는 주로 외국인 투자자의 대규모 매수세 덕분이었다. 그러나 최근 들어 이들의 수요는 약화하는 조짐을 보이고 있으며 국제 무역 규모가 줄어드는 상황에서 앞으로 감소할 가능성이 크다.


채권의 또 다른 큰손은 Fed다. 그러나 Fed의 양적완화 정책이 종료되면서 앞으로 채권시장에서는 뮤추얼펀드(주로 개인 투자자), 브로커-딜러, 그리고 '기타' 항목으로 분류되는 기업들의 존재감이 커질 것으로 보인다.


논문은 앞으로 미국 내 개인 투자자들이 채권시장에서 차지하는 비중이 크게 늘어날 가능성이 높다고 전망한다. 경제학자들은 오래전부터 고령화를 금리 하락의 주요 요인 중 하나로 꼽아 왔다. 나이가 들수록 자산 규모가 커지고, 위험 자산보다 안전 자산을 선호하는 경향이 강해진다는 가설에 근거한 것이다. 하지만 실제로는 고령화와 금리 하락 사이의 관계가 그렇게 뚜렷하지 않으며, 오히려 반비례할 수도 있다. 나이가 들수록 반드시 채권 비중을 늘리는 것은 아니며, 퇴직연금 같은 제도를 제외하면 일반 개인이 직접 채권을 사는 일은 드물다. 게다가 미국인 대부분은 자산을 이런 퇴직연금 계좌에 보유하고 있다.


퇴직연금 계좌가 처음 도입됐을 당시, 가입자가 직접 투자 자산을 선택해야 했으며 나이가 들어도 채권에 투자 비중을 늘리는 경향은 뚜렷하지 않았다. 하지만 2006년 도입된 새로운 법률은 퇴직연금 계좌에 자동 가입되도록 하고, 투자 상품 역시 가입자가 따로 선택하지 않아도 사전에 지정된 방식으로 자동 운용되도록 규정했다.


이러한 제도 변화로 인해 '타깃데이트펀드(target-date funds)'가 빠르게 확산했다. 이 펀드는 가입자의 은퇴 시점에 맞춰 투자 포트폴리오의 위험을 자동으로 조정하는 방식으로, 시간이 지날수록 주식 비중은 줄이고 채권 비중은 점차 늘리는 구조다. 이는 기본 투자 상품이 시간이 흐르면서 위험을 낮추도록 해야 한다는 규정에 맞춰 설계됐다. 대부분의 가입자가 이 기본 옵션을 유지하기 때문에, 오늘날에는 고령자일수록 실제로 채권에 더 많이 투자하고 있는 셈이다.


타깃데이트펀드가 은퇴 시점에 맞춰 주식에서 채권으로 자산을 옮겨가는 속도가 충분히 빠르다면, 미국이 발행하는 막대한 부채를 떠안을 수 있을 만큼의 수요가 생길 수도 있다. 하지만 여기서 분명히 짚고 넘어가야 할 점이 있다. 이런 채권 매입은 고령층이 스스로 채권을 선호하기 때문이 아니라, 정부가 정한 규제의 결과라는 사실이다.


물론 이런 규제들이 모두 부당하다는 얘기는 아니다. 은퇴한 고령층은 노후에 소득이 불안정해질 위험에 직면한다. 만약 이들이 연금 상품을 구매하거나(보험사는 그 자금으로 채권을 더 많이 사게 된다), 직접 장기 채권에 투자한다면 보다 안정적인 소득을 확보할 수 있을 것이다. 하지만 미국인의 투자 습관을 바꾸는 일은 결코 간단한 문제가 아니다. 결국 제도적 개입 없이는 변화하기 어렵다. 투자자 보호를 위한 규제와 채권 수요를 억지로 늘리려는 정책 사이의 차이를 명확히 구분하기도 쉽지 않다.


잭슨홀 심포지엄에서 발표된 논문의 저자들은 일본을 긍정적인 사례로 제시한다. 고령 인구가 채권을 많이 사준다면, 국가가 많은 부채를 안고도 버틸 수 있다는 점을 일본이 보여준다는 것이다. 하지만 일본의 사례는 금융 억압 정책이 얼마나 쉽게 고착화되고 벗어나기 어려운지도 보여준다.


일본은 수년간 연기금이 대량의 국채를 매입한 덕분에 저금리를 유지해왔고, 최근에는 양적완화 정책을 통해 그 흐름이 이어졌다. 금리가 하락하고 채권 가격이 오르던 시기에는 이 방식이 효과적으로 작동하는 것처럼 보였다. 하지만 인플레이션이 오르고 정부가 더 이상 채권을 매입할 수 없게 되며 채권 가격까지 하락하기 시작하면 이런 구조는 쉽게 무너질 수 있다. 일본이 막대한 부채를 안고도 버텨온 시간도 이제 끝나가고 있는지도 모른다. 설령 아직 끝나지 않았다 하더라도, 일본의 경제 모델은 결코 본받을 만한 사례는 아니다.


이 사례가 주는 교훈은 분명하다. 채권 수요를 늘려 금리를 낮게 유지하도록 유도하는 규제를 설계하는 것이 불가능한 일은 아니다. 하지만 이는 상당히 위험한 금융 전략이며, 미국이 이 방식을 택할 경우 수익률 저하로 이어질 수 있다. 그 결과 미국 경제는 잠재적인 성장 수준에 미치지 못할 수 있고, 미국 투자자들 역시 이전보다 더 불리한 처지에 놓일 수 있다.


앨리슨 슈라거 맨해튼 정책연구소 수석 연구원


지금 뜨는 뉴스

AD

이 글은 블룸버그 칼럼 Can America Get Americans to Buy Its Bonds?를 아시아경제가 번역한 것입니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 블룸버그의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기