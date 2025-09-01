모아라이프플러스, 닥터스피지에이 신제품 출시…공격적 마케팅 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모아라이프플러스가 특허 물질인 PGA을 핵심 성분으로 한 화장품 및 디바이스 신제품을 출시하면서 공격적인 홍보 마케팅을 전개하고 있다. 이를 바탕으로 헬스케어와 스킨케어를 주력사업으로 제2의 도약을 모색하고 있다.

모아라이프플러스는 '삼천포아가씨가요제' 전국 왕중왕전을 공식 후원했다고 1일 밝혔다. 지난달 29일 경남 사천 삼천포대교 해상무대에서 열린 제13회 삼천포아가씨가요제는 사천시 통합 30주년을 맞아 우리나라 대중음악발전을 위해 가요제 사상 최초로 전국 가요제 대상 수상자들이 맞춤형 신곡으로 경연하는 '스타 발굴 프로젝트, 전국가요제 왕중왕전'으로 진행됐다.

모아라이프플러스 관계자는 "이번 가요제 후원을 시작으로 다양한 사회공헌 활동을 지원하고 나눔의 가치를 실천해 나가겠다"고 밝혔다.

삼천포아가씨가요제는 1965년 은방울자매가 발표한 히트곡 '삼천포아가씨'에서 이름을 딴 대회로 발매 60주년을 맞아 가요제 당일 원곡 가수인 은방울자매가 출연했고, 사회는 가수이자 방송 전문 진행자 임백천이 맡았다. 또 초대가수 박서진 등 유명가수들이 출연했다.

한편 모아라이프플러스는 9월 1일부터 한달간 단휘엔터와 함께 참여형 캠페인으로 '1+1 기부 챌린지' 시즌1을 진행한다. 모아라이프플러스 자사몰에서 '면역엔 피지에이케이' 1박스를 구매하면 동일 제품을 단휘엔터 소속 크리에이터들이 직접 시립 요양원 및 독거 어르신에게 전달할 예정이다.





아울러 화장품 브랜드 '닥터스PGA'와 뷰티 디바이스 'SKINNOVA 7' 신제품 출시를 기점으로 이달 중 모아라이프플러스만의 쇼핑몰 플랫폼을 오픈할 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

