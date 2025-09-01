국내 수입사 12종 '맞대결'…5만원대 선물용 와인 1위는?

2025 글로벌 와인&푸드트립

'올해의 히든 와인' 블라인드 테이스팅



(왼쪽부터)'라파우라 스프링스 불 파독 빈야드 소비뇽 블랑 2024(Rapaura Springs Bull Paddock Vineyard Sauvignon Blanc 2024)'와 '샤또 데 자크 물랭 아방 2022(Chateau des Jacques Moulin-a-Vent 2022)'

"누가 마셔도 호불호가 없을 맛이다."

대중들의 입맛을 가장 잘 아는 와인 전문가들은 '5만원대 히든 와인'으로 뉴질랜드 말보로 지역의 '라파우라 불 파독 빈야드 소비뇽 블랑 2024'과 프랑스 보졸레 지역에서 생산된 '샤또 데 자크 물랭 아방 2022'를 선택했다.

아시아경제가 지난달 28일 서울 메리어트 여의도에서 개최한 '2025 글로벌 와인앤푸드트립' 블라인드 테이스팅 결과, 금양인터내셔날이 수입한 '라파우라 스프링스 불 파독 빈야드 소비뇽 블랑 2024(Rapaura Springs Bull Paddock Vineyard Sauvignon Blanc 2024)'은 평균 점수 84.43점로, 화이트 와인 부문에서 가장 높은 점수를 받았다. 레드 와인 부문은 신세계L&B의 프랑스 보졸레 지역 가메(Gamay) 품종 와인 '샤또 데 자크 물랭 아방 2022(Chateau des Jacques Moulin-a-Vent 2022)'이 평균 점수 85.0점으로 1위에 올랐다.





이번 블라인드 테이스팅은 올해 4회째를 맞는 글로벌 와인앤푸드트립에서 시중에 판매 중인 숨겨진 보석같은 와인을 발굴하기 위해 마련됐다. 국내 대표 와인 판매처(백화점 3사·대형마트 3사·편의점 3사) 와인 바이어 9명이 심사에 참여했으며, 수입사 6곳에서 총 12개 와인을 출품했다.





