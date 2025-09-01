'24시간 대응' 보이스피싱 대응단 출범…국제 공조로 해외 콜센터 추적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 급증하는 보이스피싱 범죄에 대응하기 위해 오는 17일부터 24시간 상담이 가능한 '보이스피싱 통합대응단'을 운영한다.

연합뉴스

박성주 경찰청 국가수사본부장은 1일 정례 기자간담회에서 "보이스피싱 통합대응단은 24시간 국민 신고를 접수·상담하고, 실시간 분석과 대응이 가능하도록 준비 중"이라며 "17일을 목표로 상담체계를 가동하고, 9월 말 서울 광화문 KT빌딩에 정식 개소식을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

보이스피싱 통합대응단은 경찰청 산하 국 단위 조직으로 설치되며 치안감이 단장을 맡고 3개 과 체제로 운영된다. 인력은 기존 신고대응센터를 확대해 총 137명 규모로 구성되며 분석 인력 50명, 상담 인력 25명이 보강된다.

박 본부장은 "신고대응센터가 24시간 제보를 접수하면, 분석수사팀에서 전국 사건 데이터를 통합 분석해 신종 수법이나 범행 수단을 실시간으로 전국 경찰에 전파할 것"이라며 "정책협력팀은 금융위원회, 과학기술정보통신부 등 관계 부처 파견 인력과 함께 통신·금융 사기 관련 제도 개선과 입법 논의도 추진할 예정"이라고 설명했다.

이와 함께 경찰은 보이스피싱 특별단속과 국제공조 수사도 확대한다. 박 본부장은 "중국과 동남아 등 해외 콜센터에 대한 추적·검거에 집중할 방침"이라며 "범죄자 송환, 범죄수익 몰수 등 실질적 피해 회복을 위한 국제 협력도 다각도로 추진하겠다"고 말했다.

아울러 잇따르는 관계성 범죄에 대응하기 위해 관련 법·제도 개선에 적극적으로 의견을 개진하겠다는 입장도 전했다. 박 본부장은 "스토킹이나 가정폭력과는 달리 교제폭력은 아직 처벌법이 없는 상황"이라며 "이와 관련된 사회적 공론화가 이뤄지고 있는 만큼 경찰도 의견을 적극 개진할 계획"이라고 했다.





아울러 경찰은 피해자 보호 강화를 위한 임시잠정조치 제도 개선도 검토 중이다. 경찰이 단독으로 임시잠정조치를 법원에 청구할 수 있도록 법 개정을 추진한다는 것이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

