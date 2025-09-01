진안군, 10일 '마술사 최현우' 초청 강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진안문화의 집 2층 마이홀

전북 진안군이 군민을 대상으로 마술사 최현우를 초청해 '편견을 깨는 마술 같은 3가지 이야기' 주제로 강연을 진행한다.

마술사 최현우 초청 강연 포스터. 진안군 제공

1일 군에 따르면 이번 강연은 오는 10일 오후 5시~6시 30분 진안문화의 집 2층 마이홀에서 개최되며, 진안푸른꿈작은도서관이 주관하고 전북특별자치도진안교육지원청이 주최한다.

국내 유명 마술사 최현우가 동기부여, 성공 스토리, 창의성, 독창성, 차별성 등의 주제로 자신의 경험과 마술을 접목해 학생들과 군민들에게 꿈을 현실로 이루는 방법을 전달한다.

최현우 마술사는 자신이 좋아하고 잘하는 일을 통해 이뤄낸 성공 스토리를 생생한 마술과 함께 공유하며 참가자들에게 큰 영감을 선사할 예정이다.

진안푸른꿈작은도서관은 이번 행사를 학생들에게 문화예술 경험을 제공하고, 진로 동기부여와 직업 세계에 대한 이해를 높이고자 마련했다.

마술이라는 예술 장르는 상상력과 창의적 표현력 증진에 도움을 주며, 즐거운 강연을 통해 심리적 안정과 긍정적인 학교생활 분위기 조성에도 기여할 것으로 기대된다.





한편, 진안푸른꿈작은도서관은 진안 지역 초·중·고등학생과 학부모, 교사 모두에게 다양한 문화 혜택을 제공하고자 꾸준히 노력해 왔으며, 이번 강연을 통해 학생들의 학습 흥미를 높이고 또래 및 지역 사회 간 소통과 화합을 도모할 계획이다. 또 진안군청과 전북특별자치도진안교육지원청과의 협력을 통해 독서문화 향상 및 다양한 문화복지 서비스 제공에 힘쓸 예정이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

