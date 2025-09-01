SOL 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합, 월 분배금 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용의 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'과 'SOL팔란티어 미국채커버드콜혼합' ETF가 월분배금을 각각 1주당 210원, 150원 지급한다고 1일 밝혔다. 연 환산 분배율은 각각 26.1%, 16.6%에 달한다.

SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF는 국내 상장한 44개 커버드콜 ETF 가운데 가장 높은 2.04%의 월 분배율을 기록하며 상장 이후 4개월 연속 1위 자리를 지켰다.

수익성과 안정성을 동시에 갖춘 월배당 전략 상품으로 자리 잡은 가운데, 연금 투자자 중심의 자금 유입이 이어지며 상장 당시 80억원이었던 순자산은 불과 4개월 만에 1100억원으로 급증했다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "팔란티어 주가는 8월 중순 일부 전문가들의 고평가 논란, 기관 투자자의 차익 실현, 그리고 AI 시장 불확실성 부각 등으로 약 15% 이상 하락했다"고 설명했다. 이어 "SOL 팔란티어커버드콜 ETF 시리즈는 하락폭을 제한하면서도 높은 수준의 월배당을 통해 손실을 완충할 수 있었다"고 덧붙였다.

팔란티어(PLTR)는 AI 기반 분석 플랫폼을 통해 다양한 산업에 솔루션을 제공하는 기업으로 ▲테러 및 사이버 대응용 고담(Gotham) ▲공급망 및 생산성 최적화용 파운드리(Foundry) ▲운영 플랫폼 자동화 아폴로(Apollo) ▲기업용 생성형 AI 솔루션 AIP(AI Platform) 등 다수의 핵심 제품을 보유하고 있다. 최근 국방·정보기관 중심의 고객군을 넘어 글로벌 민간기업으로 고객 기반을 확대하고 있다. AI 소프트웨어 산업을 선도하고 있다.

김 본부장은 이어 "여러 논란에도 팔란티어는 2025년 상반기 매출이 전년 대비 48% 증가하는 등 견조한 실적을 이어가고 있다"며 "미 육군과 약 14조원의 대형 계약도 체결했다"고 소개했다. 이어 "정부와 민간 부문 모두에서 높은 성장잠재력을 인정받고 있기 때문에 중장기적으로 글로벌 AI 소프트웨어 대표 기업으로 자리매김할 가능성이 크다"고 기대했다.

SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 OTM 콜옵션 매도를 통해 인컴을 창출하는 공격적인 커버드콜 전략을 구사한다. SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 확보하고, 미국 장기국채를 활용한 커버드콜 전략을 통해 안정적인 월배당 수익을 추구하는 상품이다.





글로벌 AI 선도기업 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목해 자본수익과 월배당 수익을 동시에 추구할 수 있는 구조다. 연금저축 및 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 투자할 수 있다. 옵션 프리미엄은 미국의 원천징수 과세 대상이 아니기 때문에 절세계좌 내 과세 이연 효과도 극대화할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

