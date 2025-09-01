파주시, 경기도생활체육대축전 준비 상황 최종 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성공적인 대회 개최 추진상황 최종 보고회 열어

경기 파주시는 지난 29일 파주에서 열리는 제19회 경기도장애인생활체육대회와 제36회 경기도생활체육대축전의 성공적인 개최를 위한 추진상황 최종보고회를 열고 대회 준비 상황을 점검했다고 1일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 29일 파주에서 열리는 제19회 경기도장애인생활체육대회와 제36회 경기도생활체육대축전의 성공적인 개최를 위한 추진상황 최종보고회를 열고 있다. 파주시 제공

이번 보고회에서는 김경일 파주시장을 비롯해 추진기획단장인 최병갑 파주시 부시장, 파주시체육회와 파주시장애인체육회 관계자 등 40여 명이 참석해 대회 준비 과정, 경기 운영, 안전대책, 홍보 활동에 관한 추진 상황을 공유했다.

주요 논의 사항으로는 개폐회식 연출 계획 및 부대행사, 종합 홍보계획, 교통 및 주차대책, 자원봉사자 교육과 의료 및 숙박시설 등 대회 개최와 관련한 제반사항이 모두 포함됐다. 특히 안전 관리 대책에 대한 세부 점검을 통해 모든 참가자와 관람객이 안심하고 대회에 참여할 수 있도록 철저한 준비를 약속했다.

김경일 파주시장은 "지난해 파주시에서 두 개의 경기도체육대회를 성공적으로 개최한 데 이어, 경기도종합체육대회의 대미를 장식할 장애인과 비장애인 생활체육대축전의 성공 개최를 위한 준비를 점검하는 중요한 자리였다"며 "앞으로 남은 기간 동안 세밀한 점검과 경계 없는 협력을 통해 경기도민 모두가 함께 즐길 수 있는 건강한 체육축제로 만들어가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





1416만 경기도민의 소통과 화합을 위한 축제로 마련된 이번 대회는 ▲제19회 경기도장애인생활체육대회 2025 파주가 9월 12일부터 13일까지 ▲제36회 경기도생활체육대축전 2025 파주가 9월 26일부터 28일까지 개최된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

