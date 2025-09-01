경과원, 12일 판교서 디지털 오픈랩 성과보고회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도경제과학진흥원이 오는 12일 판교 스타트업캠퍼스에서 과학기술정보통신부, 경기도, 대구광역시와 함께 '열린혁신 디지털 오픈랩 구축' 사업의 성과보고회를 개최한다.

이날 성과보고회는 2021년부터 추진된 '열린혁신 디지털 오픈랩 구축' 사업의 결과를 돌아보고, 5G와 인공지능(AI) 등 디지털 신기술의 산업 적용 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 과학기술정보통신부와 참여기관, 디지털 혁신기업 관계자 등 100여명이 참석한다. 정보통신기술(ICT) 스마트 디바이스 전국 공모전 결선, 전문가 기조강연, 기업 우수사례 발표, 우수기업 홍보부스 운영 등의 프로그램이 진행된다.





박종영 경과원 AI본부장은 "이번 성과보고회는 지난 5년간의 디지털 오픈랩 성과를 확인하고 ICT 산업의 미래를 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "혁신 기술과 아이디어가 산업 현장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

