용산전자상가 일대 AI·ICT 혁신 거점으로 재탄생…연내 기반시설 착공

나진상가 15·17·18동 세부개발계획 결정안 수정 가결

용산국제업무지구와 시너지

서울 용산구(구청장 박희영)가 용산전자상가 일대(한강로2가 15) 개발을 용산국제업무지구와 연계한 미래 핵심 사업으로 본격 추진하고 있다고 1일 밝혔다

용산전자상가지구 조감도. 용산구 제공.

서울시 도시건축공동위원회가 최근 나진상가 15·17·18동의 지구단위계획 변경 및 세부개발계획을 수정 가결하며, 이 지역이 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT) 기반 신산업의 중심지로 탈바꿈할 청사진이 구체화됐다.

이번 결정에 따라 나진상가 15동은 지하 8층부터 지상 21층, 2만7627㎡ 규모(용적률 949%), 17·18동은 지하 8층~지상 27층, 15만5367㎡ 규모(용적률 975%)로 조성된다. 업무시설과 근린생활시설이 들어서면서 수년간 침체기를 겪어온 전자상가 일대가 첨단 산업 거점으로 재도약할 것으로 기대된다.

특히 이 사업은 용산국제업무지구 개발과 함께 추진되며, 큰 시너지 효과가 예상된다. 용산국제업무지구는 용산역 정비창 부지에 ‘입체 복합 수직 도시’를 조성하는 대규모 사업으로, 서울시와 코레일, SH공사가 올해 안에 기반 시설 착공을 목표로 하고 있다.

구는 전자상가 일대를 국제업무지구의 기능적 배후지이자 신산업 혁신지로 키우기 위해 ‘용산 AI·ICT 콘텐츠 산업 특정개발진흥지구’ 지정을 추진 중이다. 지난 4월 대상지로 선정된 이후 7월 전담팀을 신설, 9월부터 내년 6월까지 진흥계획 수립 용역을 진행한다.

하반기에는 주민 참여와 공론화 과정을 거쳐 활성화 방안을 마련하고, 올 11월 19일 ‘용산 신산업정책 포럼’에서 발전 전략을 논의할 예정이다.





박희영 용산구청장은 “용산전자상가와 국제업무지구 개발은 용산의 새로운 도약을 여는 중요한 전환점”이라며, “두 사업을 전략적으로 연계해 용산을 미래 산업을 선도하는 글로벌 혁신 도시로 발전시키겠다”고 말했다.

용산국제업무지구 조감도. 용산구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

