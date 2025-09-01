강릉시, 개별공시지가 열람·의견 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일부터 9월 22일 까지

10월 30일 최종 결정·공시

강원도 강릉시는 2025년 7월 1일 기준 개별공시지가에 대한 산정과 감정평가사의 검증을 완료하고 1일부터 22일까지 개별공시지가(안)에 대한 열람과 토지소유자 및 이해관계인의 의견을 접수한다.

강릉시청 전경.

이번 열람 대상은 2025년 1월 1일부터 6월 30일까지 분할·합병·지목변경 등 토지이동 사유가 발생한 토지의 단위면적(㎡)당 가격이며 시청 지적과, 읍면동 주민센터, 부동산공시가격알리미에서 열람할 수 있다.

개별공시지가(안)에 대하여 의견이 있는 토지소유자 및 이해관계인은 기간 내 강릉시청 누리집에서 개별공시지가 의견서 서식을 내려받아 작성한 후, 시청 지적과 또는 읍면동 주민센터에 방문하거나 우편으로 제출할 수 있다.

의견서가 제출된 토지에 대해 토지 특성을 재확인하고 표준지 가격 및 인근 토지 지가와의 균형 여부 등을 재조사한다. 이후 강릉시 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리결과를 의견제출인에게 통지한다. 최종 2025년 7월 1일 기준 개별공시지가는 오는 10월 30일에 결정·공시될 예정이다.





이대재 지적과장은 "개별공시지가는 국세·지방세 및 각종 부담금 부과의 기준으로 활용되는 중요한 자료"라며 "토지소유자와 시민 여러분께서 많은 관심을 가지고 열람해 주시기를 바란다"고 전했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

