9월 첫째 주 잠실르엘·춘천레이크시티 등 전국 9377가구 분양

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

9월 첫째 주에는 전국에서 8개 단지 9377가구가 분양을 시작한다.

30일 부동산R114에 따르면 강원 춘천시 삼천동 춘천레이크시티2차아이파크, 서울 송파구 신천동 잠실르엘 1순위(당해지역), 경기 용인시 고림동 용인고진역대광로제비앙 등 9377가구(일반분양 5839가구)가 청약을 진행한다. 이는 전주 1936가구와 비교하면 7441가구 늘어난 수치다.

춘천레이크시티2차아이파크는 강원 춘천시 삼천동 22-1번지 일원에 지하 4층∼지상 최고 29층, 전용면적 84·114㎡ 218가구 규모로 조성된다.

경춘선 춘천역과 남춘천역을 이용할 수 있고, 향후 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 개통에 따라 서울 접근성 개선도 기대된다.





AD

대형 마트와 전통시장 등이 근거리에 있고 고속·시외버스터미널, 중앙고속도로·서울양양고속도로 등 교통 인프라도 가까운 거리에 갖추고 있다. 의암호, 공지천, 하중도생태공원, 의암공원, 공지천유원지가 인접해 주거 환경도 쾌적하다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>