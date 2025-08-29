"술 마시면 살 빠진다?"…거짓 건강 정보 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국건강증진개발원 "해당 게시물 사실 아냐"

전문가 "알코올은 오히려 지방 연소 방해해"

최근 온라인을 중심으로 "술을 마시면 살이 빠진다"는 식의 잘못된 건강 정보가 퍼지고 있다. 이에 한국건강증진개발원이 올바른 정보 선택의 중요성을 강조했다.

기사와는 무관한 술 이미지. 아시아경제DB

AD

한국건강증진개발원은 29일 "하버드대 연구 결과 적당한 음주가 체중 감량에 도움이 된다"는 내용의 게시물이 확산하고 있지만, 이는 사실과 다르다고 지적했다. 해당 연구는 하버드대가 아닌 일본 성인 약 5만7000명을 대상으로 진행된 것으로 음주 습관 변화에 따른 혈중 콜레스테롤 수치를 분석한 결과였다.

연구에서는 음주 후 '좋은 콜레스테롤'인 HDL 수치가 증가하고 '나쁜 콜레스테롤'인 LDL 수치가 감소하는 경향이 확인됐으나 체중 감소와의 직접적 연관성은 언급되지 않았다. 연구자들 또한 과음은 건강에 해롭다고 강조했다.

전문가들은 오히려 술이 체중 감량에 부정적 영향을 준다고 설명한다. 알코올 1g은 약 7㎉로 열량이 높을 뿐 아니라 대체로 안주와 함께 섭취되기 때문이다. 이해정 가천대 식품영양학과 교수는 "알코올은 체내에서 독성 물질로 먼저 대사돼 지방 연소를 방해하고 섭취한 음식의 에너지가 지방으로 축적될 가능성을 높인다"며 "결국 체중 증가로 이어질 수 있다"고 말했다.

개발원은 허위·과장된 건강 정보가 국민 건강을 위협할 수 있다며 건강정보 생산자는 ▲명확한 표현 사용 ▲근거 기반 작성 ▲출처·날짜 명시 ▲광고·협찬 여부 표시 등을 지켜야 한다고 당부했다. 이용자에게도 ▲출처 확인 ▲목적 확인 ▲날짜 확인 ▲비교·검토 ▲합리적 의심하기 등 5가지 실천 수칙 준수를 권장했다.





AD

김현주 한국건강증진개발원장은 "건강에 안전한 음주란 존재하지 않는다"며 "음주가 체중 감량에 도움이 된다는 과장된 정보는 자칫 과음으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>