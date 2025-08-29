부안군, 내달 5일 '제4회 청년축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군청 앞 자연에너지파크 광장서

전북 부안군이 내달 5일 오후 5~10시 군청 앞 자연에너지파크 광장에서 제4회 부안 청년축제가 연다.

제4회 부안청년축제 포스터. 부안군 제공

29일 군에 따르면 이번 청년축제는 '부안에 불을 켜다 B:ON'라는 주제로 청년이 직접 즐기고 참여하는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

공연, EDM, 가수 초청 무대는 물론 청년정책 홍보부스, 청년 PR 마이크, 참여형 퀴즈 이벤트, 체험존, 포토존 등 청년이 주인공임을 실감할 수 있는 현장이 마련된다.

특히 지난해 큰 호응을 얻었던 맥주파티는 올해도 이어지며 입장 시 성인인증을 통해 청년들이 자유롭게 즐길 수 있는 특별한 시간을 선사한다. 또 교통 혼잡 및 음주 운전 방지를 위해 축제장을 찾는 방문객들은 가능한 도보를 이용할 것을 권고했다.

이와 함께 다회용기 사용을 통해 친환경 축제를 지향하며 다양한 먹거리와 체험 부스가 준비돼 축제의 즐거움을 더하고 청년들이 함께 만드는 지속 가능한 축제 모델을 선보일 예정이다.





권익현 군수는 "청년이 주인공이 되는 하루, 부안의 밤이 청년들의 열정과 에너지로 환하게 빛날 것이다"며 "많은 청년들이 함께 어울리고 즐길 수 있도록 준비한 만큼 청년축제에서 특별한 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

