오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'

욱일기 문양·日군 모자 판매…역사 인식 논란

경술국치일에도 국내 온라인 쇼핑몰에서는 욱일기 문양 상품 등 '일제 잔재'가 여전히 팔리고 있다는 지적이 나왔다.

국내 온라인 쇼핑몰에 판매되고 있는 일제 잔재 상품들의 모습. 서경덕 교수

29일 '경술국치'를 맞아 서경덕 성신여대 교수는 "국내 대형 온라인 쇼핑몰에서 여전히 '일제 잔재' 상품들이 판매되고 있다"고 지적했다.

경술국치는 '경술년에 일어난 치욕스러운 일'이라는 뜻으로 우리나라가 일제에 주권을 완전히 빼앗긴 치욕적인 역사를 의미한다. 서 교수는 "욱일기 문양이 새겨진 보드, 제2차 세계대전 당시 일본군 모자 등 각종 일제 잔재 상품이 국내 온라인 쇼핑몰에서 판매되고 있어 논란이다"고 밝혔다.

그는 "해외 직구를 위한 플랫폼 기능을 제공한다고 하더라도 제대로 된 검증 절차 없이 이 같은 상품을 버젓이 판매하는 것은 분명히 잘못한 일"이라고 강조했다. 이어 "이런 상황은 오히려 일본의 욱일기 사용에 대한 빌미를 줄 수 있어 우리 스스로 먼저 조심해야 한다"고 덧붙였다.

실제로 과거 국내 한 기업은 온라인몰 광고에 욱일기 문양을 사용해 거센 비판을 받은 바 있다. 서 교수는 "기업이 많은 돈을 벌기 위해 노력하는 건 당연하지만 기본적인 역사 인식과 국민 정서를 파악하는 건 중요한 일이다"며 "국내 대형 온라인 쇼핑몰의 발 빠른 조치를 부탁한다"고 말했다.





한편 서경덕 교수는 지난 28일 제115주년 경술국치를 맞아 싱어송라이터 이상순과 함께 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인 영상을 선보인 바 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

