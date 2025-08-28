샤이니 키, 12월 첫 솔로 미주 투어 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키 솔로 미주 투어 포스터. 사진제공=SM엔터테인먼트

AD

샤이니 키가 오는 12월 첫 솔로 미주 투어에 나선다고 SM엔터테인먼트가 28일 밝혔다.

키는 다음 달 26~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 핸드볼경기장)에서 새 투어 '2025 키랜드 : 언캐니 밸리'의 막을 올린다.

이어 10월 4일 타이베이, 18일 싱가포르, 11월 29~30일 도쿄에 이어 12월 3일 로스앤젤레스, 5일 오클랜드, 8일 댈러스-포트워스, 10일 브루클린, 13일 시카고, 15일 시애틀 등 북미 6개 도시에서 공연을 연다. 이번 투어에는 키의 첫 솔로 미주 일정이 포함됐다.

서울 공연 가운데 9월 27일과 28일 무대는 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)와 위버스를 통해 온라인 생중계된다.





AD

키는 지난 11일 발표한 정규 3집 '헌터'(HUNTER)로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 27개 지역 톱10에 올랐으며, 써클 주간 차트 음원 부문(8월 10~16일 집계) 2관왕과 음악방송 2관왕을 기록했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>