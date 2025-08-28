강준현 "대통령 세종집무실, 세종시민 염원 드디어 현실로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 2일 국가상징구역 마스터플랜 국제공모

더불어민주당 이재관 국회의원과 강준현(우) 국회의원이 박수를 치고 있다. /사진= 의원실 제공

세종시에 설치될 대통령 집무실 건립이 본격적으로 궤도에 오른다.

행정중심복합도시건설청은 내달 2일 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당을 아우르는 국가상징구역 조성사업의 첫걸음을 내디딘다고 28일 발표했다. 이 공모는 단순한 설계안 마련을 넘어, 대한민국의 소통과 통합을 상징하는 미래 비전을 제시하는 과정으로, 국가상징구역의 위상을 확립하는 중요한 계기가 될 것이라는 전망이 나온다.

대통령 세종집무실 추진은 2021년 12월 강준현 국회의원(세종을)이 대표 발의한 '행복도시법' 개정안에서 시작됐다.

강 의원실에 따르면 2022년 6월 법 개정이 이루어져 제도적 근거가 마련됐고, 같은 해 9월 대통령 제2 집무실 건립방안 기획 연구용역이 착수됐다. 2023년 6월에는 기본계획안이 수립됐으며, 8월에는 사업의 조속한 추진을 위해 예비타당성 조사가 면제됐다. 2024 년에는 총사업비 3846억원이 기재부에 등록됐고, 6월에는 건축설계 등 통합설계 공모 관리용역이 발주됐으며 8월에는 국가상징구역 통합설계 공모운영위원회가 꾸려졌다. 올해 8월 국가상징구역 국제공모 계획이 발표되면서 대통령 세종집무실 건립사업이 실질적인 착수 단계에 돌입하게 된 것이다.

특히 대통령 세종집무실을 당초 15만㎡ 부지에서 인접 유보지 10만㎡를 추가 확보해 기능적 연계성과 확장성을 강화한 상태에서 진행된다. 행정중심복합도시건설청은 이달 29일부터 31일까지 사전 규격 공개를 거쳐, 내달 2일 국제공모를 공식 발표하고, 올해 12월 중 당선작을 선정해 후속 계약을 체결할 예정이다.





강 의원은 "2021년 법 개정안 발의에서부터 오늘의 국제공모 발표에 이르기까지 대통령 세종집무실 추진의 전 과정을 함께해왔다"며 "세종시민들의 오랜 염원이 이제는 현실로 다가오고 있다"고 말했다. 이어 "국제공모는 단순한 설계 절차를 넘어 대한민국 행정수도의 위상을 높이고, 세종시를 국민 통합과 소통의 상징 공간으로 도약시키는 출발점"이라며 "국회 세종의사당 건립과 맞물려 국가 균형발전의 핵심 동력이 될 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



