아일릿 '아몬드 초콜릿', 일본레코드협회 골드 인증

그룹 아일릿. 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 데뷔를 앞두고 일본레코드협회에서 스트리밍 골드 인증을 받았다.

28일 일본레코드협회에 따르면 아일릿(윤아·민주·모카·원희·이로하)의 첫 일본 오리지널 곡 '아몬드 초콜릿'(Almond Chocolate)은 7월 기준 누적 재생 수 5000만회를 돌파해 스트리밍 부문 골드 인증을 획득했다. 음원 공개 5개월 만으로, 올해 발매된 해외 아티스트 곡 중 가장 빠른 기록이다.

'아몬드 초콜릿'은 지난 2월 영화 '얼굴만으로 좋아하지 않습니다'의 주제곡으로 제작된 곡으로, 일본 팬들 사이 입소문을 타며 역주행을 기록했다. 오리콘 차트 기준 누적 재생 수 5000만회를 돌파하며 상반기 발매된 해외 여성 아티스트 곡 가운데 최다 스트리밍을 기록했고, 아마존 뮤직 재팬 '상반기 톱 50 종합 차트'에 K팝 그룹의 곡 중 유일하게 이름을 올렸다.

아일릿의 일본레코드협회 스트리밍 인증은 이번이 두 번째다. 지난해 데뷔곡 '마그네틱'이 발매 10개월 만에 누적 재생 수 2억회를 넘겨 '더블 플래티넘'을 기록했다. 현지 아티스트를 포함해 여성 그룹 곡 기준 최단기간 기록이다.





아일릿은 다음 달 1일 일본 첫 싱글을 내고 정식 데뷔한다. 이어 3~4일 오사카성 홀에서 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN'을 개최하고, 6일 '제41회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2025 AUTUMN/WINTER', 14일 '록 인 재팬 페스티벌 2025' 무대에 오를 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

