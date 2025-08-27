"남극 빙하에서 깨어난 미생물, 인체 감염 가능성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

극지연, 최대 2000년 된 빙하 미생물 분석

일부는 적혈구 파괴

"잠재적 위험성 이해에 중요 자료"

남극 빙하 속에서 최대 2000년 동안 잠들어 있던 미생물을 분석한 결과 일부는 인체 감염 가능성이 있는 것으로 나타났다.

극지연구소는 27일 남극 빙하에서 발견한 미생물을 공개하면서 이 같은 연구 결과를 공개했다. 극지연구소 김옥선 박사 연구팀은 남극장보고과학기지 인근 스틱스(Styx) 빙하에서 채취한 빙하 코어를 분석해, 서기 520∼1980년에 형성된 빙하 층에서 27종 656개 균주의 미생물을 배양·확보했다.

남극 스틱스 빙하 시추 지역 및 빙하 코어 회수 활동 사진. 극지연구소

빙하 코어는 빙하를 원통형으로 뽑아낸 얼음 조각이다. 빙하 형성 당시 기후와 생물 정보가 보존돼 있다. 스틱스 빙하 코어는 장보고 기지가 설립된 2014년 극지연구소가 남극에서 처음으로 확보한 길이 210m의 시료로 약 2000년 전의 환경을 연구할 수 있다.

연구 시료에서 발견된 미생물을 분석한 결과 대부분은 자연에서 흔히 발견되는 세균이지만 9종 55개 균주는 '잠재적 병원성 세균 후보'로 분류됐다. 김민경 박사는 "미생물 중 일부는 결핵균처럼 인체 세포에 달라붙고 면역 반응을 회피하는 유전자를 갖고 있다"며 "다른 일부에서는 물고기나 생쥐 등 실험 동물에게 치명적인 영향을 주는 유전자 서열이 발견됐다"고 밝혔다.

또 "일부 미생물에서는 사람의 정상 체온인 37도에서 적혈구를 파괴하는 '용혈 반응'이 관찰됐다"며 "이는 면역력이 떨어진 사람에게 잠재적 위험이 될 수 있다"고 설명했다.

스틱스 빙하 코어에서 발견돼 잠재적 병원성 균주로 확인된 균주의 고체 배양 모습. 극지연구소

신형철 극지연구소 소장은 "기후변화로 빙하가 녹으면서 오랫동안 갇혀있던 미생물이 노출돼 인간과 접촉할 가능성이 커지고 있다"고 지적했다. 그러면서 "이번 연구는 남극 빙하 미생물의 다양성과 잠재적 위험성을 이해하는 중요한 자료가 될 것"이라고 말했다.





앞서 북극 영구동토층에서는 과거 병원균이 되살아난 사례가 보고된 바 있다. 남극 빙하 미생물과 그 위험성에 대한 연구는 아직 많지 않은 것으로 전해졌다. 이번 연구 결과는 국제학술지 환경 연구(Environmental Research)에 지난달 게재됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

