주광덕 시장 "남양주공공의료원, 2028년 조기 착공 이뤄내겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 경기동북부 공공의료원 2028년 조기 착공 총력

민관정 힘모아…예타 면제·BTL 단축 시 2028년 착공 가능

주광덕 남양주시장은 27일 김동연 경기도지사의 민생경제버스 현장투어의 일환으로 호평평내행복센터에서 주민간담회에 참석하고 이어서 백봉지구 경기 동북부 공공의료원 예정 부지를 방문했다.

주광덕 남양주시장은 27일 김동연 경기도지사의 민생경제버스 현장투어의 일환으로 호평평내행복센터에서 주민간담회에 참석해 인사말을 하고 있다.

AD

이번 간담회는 수도권 동북부 지역의 의료공백을 해소하고 시민이 만들어가는 '혁신형 공공의료원'을 주제로 마련됐다. 시는 3기 신도시 개발 등 인구 100만 대도시로 성장하고 있음에도 대형 종합병원이 없는 의료취약지역인 만큼 공공의료원의 필요성과 시급성을 적극적으로 알리고자 했다.

이날 행사에는 김동연 도지사와 주광덕 시장을 비롯해 지역 국회의원, 도의원, 보건전문가, 한국보건산업진흥원 관계자 등이 참석했으며, 남양주시민 약 70명이 함께했다.

특히 △공공의료원 남양주 유치 민관정 협의체 △백봉지구 두산알프하임 아파트 주민 △화도읍·호평동·평내동 사회단체 △이통장협의회·주민자치회 등 지역단체들이 참여해 다양한 목소리를 나눴다.

간담회에서는 공공의료원 추진 경과와 용역 진행 현황이 공유됐다.

김 지사는 모두발언에서 "예비타당성 조사 면제를 통해 사업 기간을 획기적으로 단축할 수 있다"며 "남양주시와 협력해 조속한 착공을 이끌어낼 것"이라고 강조했다. 이어 "예비타당성 조사 면제와 민자사업(BTL) 절차 단축 시 2028년 착공이 가능하다"고 전망을 밝혔다.

참석한 주민들은 의료 사각지대 해소를 위해 공공의료원의 조속한 건립을 촉구했다.

주 시장은 "시민들께서 간절히 바라는 만큼 모든 역량을 집중해 2028년 조기 착공을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다. 또한 "예비타당성 조사 면제는 시 단독으로는 어려운 과제이므로 민·관·정이 함께 힘을 모아야 한다"고 강조했다.

주광덕 남양주시장이 27일 김동연 경기도지사와 백봉지구 경기 동북부 공공의료원 예정부지를 방문한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

간담회를 마친 후 참석자들은 백봉지구 공공의료원 예정 부지를 함께 방문했다.

김 지사와 주 시장은 남양주시 미래도시추진단장의 현장 브리핑을 통해 교통망과 접근성, 환경 여건 등을 확인하고, 직접 부지를 둘러보며 의료원 건립의 필요성과 추진 의지를 재확인했다.





AD

남양주시 경기동북부 공공의료원은 수도권 동북부의 의료취약 문제를 해소하고 △응급·필수의료 공급 △지역 특화 진료 △민간이 기피하는 분야 책임 진료 △돌봄과 케어를 아우르는 혁신적 공공병원 모델로 자리매김할 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>