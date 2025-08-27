본문 바로가기
국민의힘, 인권위원 선출안 부결에 "모든 상임위 보이콧"

문제원기자

장보경기자

입력2025.08.27 16:48

국힘, 본회의 퇴장 뒤 규탄대회
"민주당, 정당민주주의 파괴"

국민의힘은 27일 국회 본회의에서 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 상임위원·비상임위원 선출안이 부결되자 예산결산특별위원회를 포함한 모든 상임위원회 일정을 보이콧한다고 밝혔다.


국민의힘, 인권위원 선출안 부결에 "모든 상임위 보이콧" 국민의힘 송언석 원내대표가 27일 국회 본청 계단에서 열린 '묻지마식 의회폭주 민주당식 협치파괴' 규탄대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스
송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 공지를 통해 "더불어민주당 협치 파괴로 이 시간 이후, 금일 남아있는 모든 상임위 일정을 보이콧하니, 의원들은 원내지도부의 지침에 따라주기 바란다"고 했다.


앞서 국회는 이날 오후 본회의에서 이상현 숭실대 국제법무학과 교수와 우인식 법률사무소 헤아림 변호사를 각각 국가인권위 상임위원과 비상임위원으로 선출하는 안건을 무기명 투표에 부쳤으나 모두 부결됐다.


민주당은 해당 안건에 대해 찬반 당론 없이 자율투표를 진행했지만 민주당 의원들이 대거 반대표를 던진 것으로 보인다.


선출안이 부결되자 국민의힘 의원들은 즉각 본회의장에서 퇴장해 남은 법안 표결에 참여하지 않았다.


대신 국민의힘은 국회 본관 로텐더홀에서 규탄대회를 열고 강하게 항의했다.


송 원내대표는 "국회를 일방적으로 폭주하는 민주당과 민주당 출신 국회의장의 일방적 국회 운영에 대해 강력히 반대하면서 국회 운영에 일절 협조할 수 없다는 점을 분명히 밝힌다"며 "민주당의 이번 작태는 법률과 헌법에서 규정하는 정당민주주의를 파괴하려는 것"이라고 했다.


이어 "오늘 본회의장에서 우리는 전부 철수했다"며 "다른 상임위와 지금 진행되고 있는 예결위도 당연히 참석하지 않겠다"고 말했다.


송 원내대표는 "(민주당이) 자기들 입맛에 맞지 않는 사람은 전부 부결시키겠다는 태도를 보이고 있다"며 "어제까지만 해도 우리 당이 추천한 두 분의 위원 후보를 통과시켜주고 합의 처리하도록 양해가 어느 정도 돼 있는 상태였는데 오늘 갑자기 태도가 돌변한 것"이라고 덧붙였다.


최보윤 의원도 "인권위 구성에서 여야가 지켜온 합의 정신과 인사추천권 존중의 원칙을 정면으로 짓밟은 행위"라며 "이번 부결은 후보자의 자질 문제가 아니라 그저 자신들의 입맛에 맞지 않는 인사를 정치적으로 배제하기 위한 폭거일 뿐"이라고 비판했다.




문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

