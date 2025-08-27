"반짝 하늘길 열리네" 부산-나가사키, 관광·교류 손잡는다… 10월 부정기편 운항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산과 일본 나가사키가 하늘길을 계기로 교류의 폭을 넓힌다.

부산시는 26일 성희엽 미래혁신부시장과 일본 나가사키현 바바 유코(馬場裕子) 부지사를 비롯한 대표단이 시청 국제의전실에서 만나 양 지역 간 협력 방안을 논의했다고 27일 알렸다.

이번 만남은 부산-나가사키 간 우호협력도시 관계를 강화하고 관광·문화 분야 교류를 본격화하기 위해 마련됐다. 양측은 오는 10월 운항 예정인 에어부산 부정기편을 계기로 직항 노선 개설 가능성을 타진하며 관광 수요 확대에 기대를 모았다.

성희엽 미래혁신부시장(오른쪽)과 일본 나가사키현 바바 유코 부지사가 기념촬영하고 있다.

성 부시장은 "나가사키현은 부산과 오랜 우호협력 도시로 아름다운 자연과 역사적 매력이 풍부하다"며 "부산-나가사키 직항 노선이 개설되면 관광객 교류가 크게 늘어날 것"이라고 강조했다. 이어 비짓부산패스, '페스티벌 시월' 등 부산의 관광 콘텐츠를 소개하며 적극적인 협력을 제안했다.

에어부산의 부산-나가사키 부정기편은 10월 1일부터 11일까지 총 8회 운항된다.

바바 유코 부지사는 "부산은 국제영화제 등으로 유명한 도시"라며 "이번 부정기편 운항을 계기로 시민들이 더 편리하게 왕래하길 바란다"고 답했다.

양측은 올해 한·일 국교정상화 60주년을 계기로 다양한 교류 사업을 이어가고 있다. 지난해에는 우호협력도시 체결 10주년을 맞아 도서 기증식과 사진전을 열었고 올해도 조선통신사 문화교류, 한중일 다자간 교류사업 등을 진행 중이다.





성 부시장은 "나가사키와는 자매·우호 도시로서 활발한 교류가 이어지고 있다"며 "일본 주요 도시들과 긴밀한 협력을 이어가 양국 우호의 새로운 전기를 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

