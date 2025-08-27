금강경과 피아노의 만남…영남대 로스쿨 이성원 교수, 이색 북콘서트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영남대학교 법학전문대학원 이성원 교수가 29일 저녁 7시 영남대 천마아트센터 챔버홀에서 '금강경 콘서트'를 연다. '비움과 채움(空과 色)'이라는 주제로 진행될 이번 북콘서트는 이성원 교수가 최근에 출간한 '차근차근 풀어보고 단박에 이해하는 금강경'을 바탕으로, 금강경의 핵심 메시지와 구조적 이해법을 쉽고 명료하게 풀어내는 공개 강연이다.

이 교수가 출간한 도서는 금강경 본문을 '서분정종분유통분'의 큰 흐름으로 정리하고, 정종분을 '본문후렴'의 8개 단위로 재구성해 설명한다. 수차례 읽어도 전체 맥락을 잡기 어려웠던 독자에게 원문 한 문장 한 문장을 구조 속에서 이해하도록 돕는 점이 특징이다.

또한 금강경이 공(空)이라는 단어를 직접 쓰지 않으면서도 색(色)과 공(空)의 관계를 통해 '깨달음(공)'과 '현실(색)의 실천'을 동시에 요구하는 경전임을 원문 분석으로 제시한다. 법학자의 엄정한 논증과 구조적 독해로 경전을 해설하는 시도가 "혁신적이면서도 원문에 충실하다"는 호평을 받고 있다.

아울러 이번 북토크 콘서트에 이어 피아노 연주회가 함께하는 이색 콘서트로 진행된다. 이성원 교수가 직접 연주에 나서 베토벤 '피아노 소나타 8번 '비창' 2·3악장', 바흐 '예수, 인간 소망의 기쁨(BWV 147)(피아노 듀오·이미연 협연), 슈베르트 '즉흥곡 Op.90-3' 등을 선보일 예정이다.





이성원 교수는 대륜중, 경신고, 서울대 법대와 American University, 영남대 법학전문대학원을 졸업하고 대한민국 및 미국 뉴욕주 변호사로 활동했으며, 2023년 3월부터 영남대 법학전문대학원에서 민사법·국제거래법을 가르치고 있다. 강연과 연주가 어우러지는 이번 'Book & Piano Concert'는 사전 신청없이 전석 무료로 관람할 수 있다.





