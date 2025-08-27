제네시스, 디즈니 신작 '프리키 프라이데이 2' 등장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차 고급 브랜드 제네시스가 GV60와 GV80이 디즈니 신작 영화 '프리키 프라이데이 2' 주인공들의 차량으로 등장한다고 27일 밝혔다.

디즈니 신작 영화 '프리키 프라이데이 2'에서 딸 애나(린제이 로한 분)의 차량인 제네시스 GV80

AD

제네시스 최초 전용 전기차인 GV60는 엄마 테스(제이미 리 커티스 분)의 차량으로 나와 특유의 세련되고 미래지향적인 감성을 전달한다. 글로벌 대형 럭셔리 SUV인 GV80는 딸 애나(린제이 로한 분)가 운전하는 차량이다. 역동적이고 스포티한 개성을 통해 자유분방한 캐릭터의 매력을 높인다.

이날 국내 개봉하는 프리키 프라이데이 2는 2004년 개봉한 '프리키 프라이데이'의 속편이다. 과거 한차례 몸이 바뀌었던 엄마 테스와 딸 애나가 세대를 초월해 또다시 몸이 뒤바뀌게 되는 예측불가 스토리를 토대로 가족 간 감동과 사랑, 유쾌한 코미디를 선사할 예정이다.





AD

제네시스 관계자는 "GV60와 GV80를 영화에서 만나보는 즐거움을 제공하면서 브랜드를 일상 속에서 자연스럽게 경험하고 각인시키는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.

디즈니 신작 영화 '프리키 프라이데이 2' 스틸 컷





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>