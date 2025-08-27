경기도, 'DMZ 평화의길' 테마노선 9월부터 운영 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포·고양·파주·연천 4개 지역 평화의 길 테마노선 운영 재개

사전 예약제로 운영…온라인·모바일 앱 통해 참가 신청 가능

DMZ 일원 관광자원의 경쟁력 강화·지역경제 활성화 기여

경기도는 오는 9월 1일부터 'DMZ(비무장지대) 평화의 길' 4개 테마노선을 운영 재개한다.

고양노선. 경기도 제공

2025년 경기도 DMZ 평화의길 테마노선 프로그램은 지난 4월 18일 전면 개방했으나, 혹서기인 7~8월에는 참가자의 안전을 위해 프로그램을 잠시 중단했다. 도는 이 기간 노선 점검과 운영 환경을 재정비했으며 9월부터 하반기 운영을 새롭게 시작한다.

'DMZ 평화의 길' 테마노선은 접경지역의 특수한 역사·생태적 가치를 국민들이 직접 체험할 수 있도록 마련된 평화관광 프로그램으로, 경기도는 김포·고양·파주·연천 4개 지역에서 운영하고 있다.

김포노선. 경기도 제공

하반기 운영 일정은 ▲고양 노선 주 3회(수,금,토) ▲김포·연천 노선 주 3회(금, 토, 일) ▲파주 노선 주 4회(목, 금, 토, 일)로 진행되며 회차별 20명까지 참여 가능하다.

'고양 장항습지생태 코스'는 행주산성 역사공원, 장항습지생태관 관람과 행주산성 역사공원과 나들라온(통일촌 군막사)을 도보로 걸으며 체험한다. '김포 한강하구~애기봉 코스'는 임진강·예성강·한강이 합류하는 조강(祖江)과 북한의 선전마을을 볼 수 있다.

연천노선. 경기도 제공

'파주 임진각~도라산 코스'는 임진강변 생태탐방로와 북한 개성 시내가 보이는 도라전망대와 평화염원의 상징 도라산평화공원 등 평화안보관광지를 포함하고 있다. '연천 1·21침투로 탐방 코스'는 1·21(김신조) 무장공비 침투사건의 주요 지점으로 삼국시대 군사 요충지였던 호로고루를 포함하고 있다.

노선별로 접경지역에서만 볼 수 있는 관광자원을 체험하고 해당지역 주민 등으로 구성된 해설사와 안내요원을 통해 접경지역 관련된 흥미로운 이야기를 들어볼 수 있다.

파주노선(주말오전). 경기도 제공

하반기 참가 신청은 '평화의길' 누리집과 코리아둘레길 걷기여행 모바일 응용프로그램(앱) '두루누비'를 통해 온라인으로 신청을 받고 있으며, 사전 신청은 필수다. 참가비는 1만원으로 지역경제 활성화를 위해 지역상품권이나 특산품 등으로 환급된다. 단, 민통선 지역 특성상 참가자는 반드시 신분증을 지참해야 한다.





박미정 경기도 DMZ정책과장은 "DMZ 평화의 길은 단순한 탐방로가 아니라, 접경지역에서만 만날 수 있는 자연과 역사를 직접 체험할 수 있는 특별한 프로그램"이라며 "참가자들이 전문 해설사와 함께 생생한 현장의 이야기를 듣고 지역의 매력을 깊이 느낄 수 있도록 운영해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

