트럼프 "워싱턴서 살인 저지르면 사형 구형"

국무회의서 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) "수도 워싱턴 DC에서 누구든 살인을 저지르면 우리는 사형을 구형할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 국무회의에서 "수도(capital)에서 살인을 저지르면 사형 처벌(capital punishment)"이라며 이같이 말했다.

그는 이어 "이는 매우 강력한 (범죄) 예방책이며, 이 이야기를 들은 모든 이가 동의한다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 "이 나라가 준비됐는지는 모르겠다. 하지만 우리는 그걸(사형제) 갖고 있다. 선택의 여지가 없다"며 "주(州)들은 그들 스스로 결정을 내려야 할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 최근 워싱턴DC의 급증하는 범죄율을 문제 삼아 범죄 척결과 도심 정화 작업을 추진하는 과정에서 나왔다. 워싱턴DC는 1957년 이후 사형을 집행하지 않았으며, 1981년 의회를 통해 사형제를 공식적으로 폐지했다.





앞서 트럼프 대통령은 워싱턴DC 경찰국을 연방 정부의 직접 통제 아래 두고, 공공 안전과 법질서 회복을 위해 주방위군까지 투입했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

