"사과·꽃게 가격 내렸다"…롯데마트, 물가잡기 캠페인 '더 핫' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제철 농수산물 특가로 선보여

꽃게 100g 20% 할인한 992원 판매

PB '오늘좋은'·'요리하다'도 반값 할인

롯데마트가 오는 28일부터 다음달 3일까지 일주일간 2025 물가 잡기 캠페인 '더 핫'을 진행한다고 27일 밝혔다.

롯데마트 그랑그로서리 은평점 농산매대 전경. 롯데마트 제공.

AD

더 핫은 민생회복에 동참하고 물가 안정이라는 대형마트의 사회적 역할을 실현하기 위해 기획된 연간 캠페인이다. '이번주 핫프라이스', '직진가격' 등 다양한 프로모션을 통해 주차 별 필수 상품을 초저가 수준으로 선보인다. 이번 행사는 본격적인 햇 농수산물 출하 시기에 맞춰 주요 제철 품목을 중심으로 기획했다.

이번주 핫프라이스 상품으로는 올해 수확한 햇 '홍로 사과(4~8입·국산)'를 선정했다. 이달 30일과 31일 이틀간 행사 카드로 결제 시 1000원이 할인한 9990원에 판매한다. 또한 금어기 해제로 본격적인 조업이 시작됨에 따라 '활 꽃게(100g·냉장·국산)'도 합리적인 가격에 준비했다. 행사 전체 기간 행사 카드 결제 시 20% 할인해 992원에 판매한다. 롯데마트의 활 꽃게는 당일 새벽에 조업한 물량을 5℃ 이하 냉수에서 기절시킨 뒤 톱밥을 덮어 매장으로 곧바로 배송해, 살아있는 상태 그대로 신선하게 선보이는 것이 특징이다.

직진가격 상품도 다채롭게 선보인다. 민생회복에 기여하고자 불필요한 거품을 뺀 '찐 가격'을 표방하며, 매주 약 10개 품목을 일주일 단위로 선정해 특가에 판매하는 프로젝트다. 이번 행사에서는 '강원 햇당근(1.5kg)'을 5990원에, '감자(1.5kg)'와 '무화과(1kg)'를 각각 4990원과 9990원에 선보인다. 또한 28일부터 31일까지 4일간은 '하프 자이언트 폭립(100g)'을 2580원, 아이스크림 콘·샌드류 전 품목은 10개 묶음으로 8900원에 특가로 판매한다

자체 브랜드(PB) '오늘좋은'과 '요리하다' 상품도 대폭 할인한다. '오늘좋은 씨를 뺀 건자두·건망고 슬라이스'는 2개 이상 구매 시 개당 4995원에, '오늘좋은 부드러운 3겹 화장지(28m·30롤)'는 1000원 할인한 9900원에 선보인다.

'요리하다 한우 소불고기(800g·냉장)'는 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 40% 할인해 2만7900원에, '요리하다 인기 김치 4종(각 900g)'은 7990원에 2000원 할인 판매한다. 이 외에도 롯데마트는 프리미엄 한우 브랜드 '마블나인' 론칭 3주년을 맞아 엘포인트 회원 대상 최대 40% 할인 혜택을 제공한다. 마블나인은 1++(투뿔) 등급 한우 중 근내지방도(BMS) 9등급만을 엄선한 롯데마트의 시그니처 프리미엄 한우 브랜드다.

일상·생활용품은 최대 50% 할인과 상품권 증정 프로모션을 더 해 고객이 체감하는 혜택을 더욱 강화했다. '하기스 기저귀 36종'은 2개 이상 구매 시 50% 할인되며, 구매 금액에 따라 최대 1만5000원 롯데 상품권을 증정한다. '피죤 전 품목'은 최대 50% 가격 할인에 2만5000원 이상 구매 시 5000원 롯데 상품권을 추가 증정한다. 이외에도 '쏘피 생리대 11종', '퐁퐁 전 품목', '수퍼테크 액체세제 리필 2종' 등 다양한 생필품을 반값 행사로 선보인다.





AD

심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀장은 "이번 '더 핫' 행사는 고객들이 제철 먹거리를 합리적인 가격에 즐기실 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 실질적인 혜택으로 장바구니 부담을 낮추고, 물가 안정에도 기여할 수 있는 프로모션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>