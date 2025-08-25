고양시, 'AI 비서' 필요성 확인…공직사회도 AI 혁신 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 10명 중 8명 이상 AI 활용 경험

행정 혁신 잠재력 입증

경기 고양특례시(시장 이동환)가 추진 중인 'AI 특례시' 비전에 힘을 실어줄 결과가 나왔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

최근 실시한 'AI 비서(어시스턴트) 도입 관련 설문조사'에서 직원들의 높은 활용 경험과 도입 기대감이 확인되며, 공직사회의 디지털 혁신 가능성이 한층 주목받고 있다.

시는 지난 8월 전 직원을 대상으로 설문조사를 진행했으며, 412명의 공무원이 참여해 AI 활용 현황과 의견을 공유했다.

조사 결과, 응답자의 80% 이상이 이미 생성형 AI를 업무에 활용해 본 경험이 있다고 답했다. 또한 직원의 96%가 'AI 비서가 업무에 도움이 될 것'이라고 응답해, 행정 혁신을 위한 기대감이 매우 높은 것으로 나타났다.

특히 ▲법령·지침·내부규정 질의 응답(93%) ▲정보 검색(93%) ▲문서 요약 기능(93%) ▲보고서·공문 초안 자동 생성(91%) 등이 필요성이 높은 분야로 꼽혔다. 이는 직원들이 반복적이고 시간이 소요되는 행정업무에 AI를 적극적으로 적용하고 싶어한다는 의지를 반영한다.

AI 비서 도입의 기대 효과로는 '반복·단순 업무 자동화를 통한 행정 효율성 향상'(74%)과 '문서 초안 작성 시간 절감'(69%) 등이 꼽혔으며, 이는 업무 효율 제고와 시민 서비스 향상 모두에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 시사한다.

시는 이번 설문조사 결과를 바탕으로 직원 의견을 면밀히 검토하며, 향후 AI 비서 도입의 필요성과 타당성을 다각도로 살펴볼 계획이다.





고양특례시 관계자는 "이번 설문조사를 통해 직원들이 AI에 대해 높은 관심과 적극적인 활용 의지를 갖고 있다는 점이 확인됐다"며 "앞으로도 다양한 의견을 반영해 행정 효율성과 시민 만족도를 높일 수 있는 방안을 신중히 모색하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

