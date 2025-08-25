창녕군, 고독사 예방…2025년 희망울림 복지아카데미 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지리더 인식교육 및 창녕e 이웃연결단 발대식

경남 창녕군과 창녕군지역사회보장협의체는 창녕읍 경화회관에서 복지리더 인식교육인 '2025년 희망울림 복지아카데미'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 교육은 '고독사 예방'이라는 주제로 바이오해저드 김새별 대표가 ▲고독사란 무엇인가 ▲남겨진 것들의 기록 ▲고독사 위험군 ▲고독사 예방 등의 내용으로 강의를 진행했다.

2025년 희망울림 복지아카데미 개최. 창녕군 제공

AD

교육에는 지역사회보장협의체 위원, 명예사회복지공무원, 이웃연결단 등 100여 명이 참석해, 고독사 예방을 위한 인적 안전망의 중요성과 역할을 이해하는 시간을 가졌다.

이와 함께 교육에 앞서 창녕e 이웃연결단 발대식이 진행됐다. 이웃연결단은 지역 주민이 중심이 되어 사회적 고립 가구를 조기에 발견하고, 안부 확인을 통한 관계 맺기 등 더 이상 사회에서 고립되지 않도록 지원하는 주민 활동조직이다. 군은 앞으로도 이웃연결단의 활동과 사회적 관계망 형성 프로그램 운영으로 위기가구를 촘촘히 발굴하고 지원할 계획이다.

2025년 희망울림 복지아카데미 개최. 창녕군 제공

참석한 한 협의체위원은 "1인 가구와 사회적 고립가구가 증가하는 현실에서 나의 작은 관심이 누군가를 살리고 공동체 회복에 기여한다고 생각하니 사명감이 커졌다"고 소감을 전했다.





AD

현장에 방문한 성낙인 군수는 "앞으로도 복지리더 역량 강화를 위한 지속적인 교육을 실시하고, 누구도 소외되지 않는 복지 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>