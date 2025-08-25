'2025 뷰티&헬스케어쇼' 28~30일 인천서 개최…120개사 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 최대 규모의 뷰티·헬스케어 산업 전문 전시회인 '2025 뷰티&헬스케어쇼'가 오는 28~30일 송도컨벤시아에서 열린다.

인천시가 주최하고 인천관광공사, 세계전람이 공동 주관하는 전시회는 뷰티와 헬스케어 산업 전반의 최신 트렌드와 제품, 기술을 한자리에서 만나볼 수 있다.

화장품·코스메틱, 스킨케어·헤어, 헬스케어, 웰니스 서비스 등 다양한 분야에서 약 120개 뷰티·헬스케어 기업이 참가한다.

또 ▲수출지원존 ▲브랜드팝업존 ▲해외브랜드존 ▲기관·단체관 등 다양한 특별관도 마련돼 참가 기업들의 비즈니스 활성화를 지원한다. 특히 지역 기관·단체관에는 지역 우수 기업들이 높은 경쟁률을 뚫고 참가해 수출 경쟁력과 성장 가능성을 선보일 예정이다.

지난해 2800만달러의 실적을 기록한 '뷰티&헬스케어 수출상담회'가 올해도 열린다. KOTRA 국내외 지사가 엄선한 유망구매자들을 초청해 수출 성과를 이어갈 계획이며 현대홈쇼핑, 알리바바닷컴 등 국내외 유통망 입점 상담과 공공 수출지원사업 상담도 함께 진행해 K-뷰티 중소기업의 해외 진출을 적극 지원한다.

일반 관람객을 위해서는 '브랜드 팝업존'에서 브랜드 '모돌스'와 협업한 스킨 디톡스 체험이 제공된다. 이외에도 타로 향기 테스트, 퍼스널 컬러 진단 등 개인 맞춤형 체험과 경품 행사를 마련해 관람객들의 참여를 높일 예정이다.

이번 전시회는 오는 27일까지 사전등록할 경우 각종 이벤트 무료 참여, 경품응모 기회, 1만원 상당의 입장권 무료 제공 혜택이 주어진다.





AD

인천시 관계자는 "전시회가 뷰티·헬스 분야 유망 중소기업의 국내외 시장 판로 확대에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속가능한 지역특화 전시회 육성을 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>