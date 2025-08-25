백악관 "한미정상회담, 한국시간 26일 오전 1시15분 시작"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미 동부시간 25일 12시15분 시작

트럼프 집무실서 30분간 회담

언론과 생방송 질의응답 진행



이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 미 동부시간으로 25일 낮 12시15분 시작된다. 한국시간으로는 26일 오전 1시15분이다.

연합뉴스

백악관은 24일 배포한 공식 일정에서 트럼프 대통령이 25일 정오(현지시간) 백악관에서 이 대통령을 맞이한 뒤, 곧바로 오벌오피스에서 회담을 진행한다고 밝혔다. 이 일정은 약 30분간 진행되며 백악관 풀기자단에 공개된다.

정상회담은 두 정상의 모두발언으로 시작해 취재진과의 질의응답이 이어질 예정이다. 트럼프 대통령이 직접 질문할 기자를 지목하는 방식으로 진행되며, 이 과정은 생방송으로 중계된다.





이후 두 정상은 오후 12시45분부터 백악관 캐비닛룸으로 자리를 옮겨 오찬을 겸한 회담을 이어갈 예정이다. 이 일정은 비공개로 진행된다. 공동 기자회견 일정은 별도로 공지하지 않았다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

