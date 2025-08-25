금융권 최초 AI 전담조직 하나금융융합기술원, AI기술로 금융혁신 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

90%가 석·박사로 구성…국내 최고 수준 금융권 AI 전문 연구기관

8년간 총 262건의 연구 과제 수행…은행, 증권, 보험 등 관계사에 AI 기술 전파

▲하나은행 본점 전경. 하나은행

AD

금융권 최초의 인공지능(AI) 연구개발 전담 조직인 하나금융그룹의 하나금융융합기술원이 금융에 AI를 접목하며 금융혁신을 이끌고 있다.

하나금융그룹은 2018년 1월 금융권 최초로 AI 연구개발 전담 조직인 하나금융융합기술원을 설립했다. 하나금융융합기술원은 급변하는 금융환경 속에서 그룹의 디지털 혁신을 위한 하나금융티아이(TI)의 사내 독립기업(CIC)으로 출발했다. 설립 초기 10명 정도의 인원으로 시작했지만, 현재는 전체 73명 규모로 확대됐다. 또 전체 직원 중 약 90%가 석박사로 구성된 국내 최고 수준의 기술을 보유한 금융권 AI 전문 연구기관으로 성장했다.

또한 지난 8년간 총 262건의 연구 과제를 수행하며 자체 역량을 확보, AI 기술을 내재화 했다. 이를 바탕으로 은행, 증권, 보험 등 하나금융그룹 관계사로 연구 성과를 확산시키고 있다.

특히 디지털 바람이 불던 2010년 후반, 금융권에서 우후죽순으로 생겨나던 AI 연구개발 조직들이 현재 자취를 감춘 반면, 하나금융융합기술원은 뚝심 있게 AI 연구를 지속해오며, 이제는 8년간의 누적된 연구결과가 성과로 나타나고 있다.

하나금융융합기술원의 AI 연구가 접목된 대표적인 서비스로는 하나은행의 '아이부자 앱 장래희망 사진전 이벤트'다. 부모회원과 아이회원이 함께 사용하는 체험용 금융플랫폼 아이부자 앱에서 자녀의 사진과 장래희망을 입력하면 장래희망이 반영된 가상의 이미지를 제작해주는 이벤트에 5000건 이상의 이미지가 생성되며 큰 인기를 끌었다.

이는 하나금융융합기술원이 자체 개발한 생성형 AI 기술을 통해 구현될 수 있었으며, 지난 9월 하나은행이 은행권 최초로 AI 명함을 출시했을 때도 이 기술이 사용됐다.

생성형 AI 기술은 단순 이미지 생성에 그치지 않고 AI-OCR(광학문자인식)과 결합해 문서 이미지를 자동 인식하고 여신심사, 청구 등 대량의 문서처리를 자동화해 업무시간도 획기적으로 단축했다. 금융문서에 특화된 AI-OCR 기술의 지속적인 고도화로 담당 직원의 업무 경감을 통해 직원들이 고부가 가치 분야에 집중할 수 있는 업무환경을 조성했다.

특히, 문서의 구조와 내용을 이해하는 트랜스포머(Transformer) 기반 AI-OCR 기술은 다양한 비정형 문서의 분류 및 핵심 내용 추출은 물론 지속적 학습을 통해 신규 패턴을 인식해 복잡한 문서 인지 등 다양한 분야에 활용됐다.

AI-OCR 기술의 대표적인 사례로는 ▲ 연간 8만여 건의 문서를 처리하는 하나은행의 수출입 문서 핵심내용 자동 추출 ▲ 하나증권 IRP 계좌 과세이연정보 등록 자동화 ▲ 하나손해보험의 자동차 주행거리 인식 등이 있으며 해당 기술은 2022년 9월 소프트웨어 품질 인증서 획득 및 금융권 최초 'GS인증 1등급'을 획득하기도 했다.

현재, 하나금융융합기술원이 집중적으로 연구하고 있는 분야는 ▲데이터사이언스(신용평가, 손님관리, 이상거래탐지) ▲자산관리(AI Quant) ▲자연어 처리 ▲컴퓨터 비전 ▲AI 플랫폼 ▲블록체인 등이다. 이들 영역은 금융ㆍ비금융을 가리지 않고 향후 기업이 성장해 나가는데 꼭 필요한 기술들을 중심으로 구성돼 있다. 이를 통해 금융업에만 국한하지 않고 대한민국이 성장하는데 필요한 다양한 분야에 AI기술 축척을 통해 디지털 혁신 기업으로의 성장해 나간다는 계획이다.

하나금융융합기술원의 최대 강점은 자체 역량을 확보해 AI 기술을 내재화 하고 있다는 점이다. 이는 다양한 금융 분야 손님에게 맞춤형 서비스를 제공하기 용이하다. 외부 기술에만 의존할 경우 복잡한 업무 등 금융에 특화된 솔루션을 제공하고 지속적으로 고도화하기에 어려운 점이 많다. 하나금융융합기술원은 이러한 어려움을 해결하기 위해 자체역량을 기반으로 높은 금융 업무 이해도와 지속적인 재학습을 통해 복잡하고 다양한 금융업의 솔루션을 제공한다. 또한 내재화된 역량을 바탕으로 외부 전문 기술 기업과 협업하여 연구 영역을 확장하고 있다.





AD

하나금융융합기술원 관계자는 "하나금융융합기술원 연구는 최종적으로 현장에서 쓰여야하는 기술인만큼 각 기술의 로드맵을 갖고 연구하고 있다"며 "8년간의 누적된 결과를 통해 그룹 임직원들이 고부가가치 서비스에 집중할 수 있는 기반을 조성해 대한민국 최고의 금융그룹으로 성장할 수 있는 실질적 기술을 지속적으로 개발하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>