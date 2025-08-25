세종시교육청, 지방공무원 합격자 '최연소 20세·최고령 48세'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임용시험 최종 합격자 28명 발표

올해 세종시교육청 지방공무원 9급 신규 임용시험 최종 합격자 명단이 발표됐다.

지난 6월 21일 필기시험과 이달 13일 면접시험을 거쳐 총 28명의 최종 합격자를 선발했다. 직렬별 합격 인원은 ▲교육행정(일반) 21명 ▲교육행정(장애) 1명 ▲전산 5명 ▲시설(건축) 1명이다.

최종 합격자의 성별 현황은 여성 16명(57.1%), 남성 12명(42.9%)으로, 여성 합격자 비율이 다소 높았다. 연령별로는 20대 11명(39.3%), 30대 13명(46.4%), 40대 4명(14.3%)이며, 최연소 합격자는 20세 최고령 합격자는 48세다.





최종 합격자는 오는 29일 임용후보자 등록을 마친 뒤, 내달 8일부터 세종시교육청 교육원에서 신규임용 예정자 기본교육 과정을 이수해야 한다. 미 발령자 중 희망자만 10월 이후 각급 학교 등에서 실무 수습을 실시해 현장 적응력을 높일 계획이며, 이후 순차적으로 임용을 진행할 예정이다.





