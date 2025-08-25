본문 바로가기
"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

이명환기자

입력2025.08.25 12:40

수정2025.08.25 12:55

SMOA "브랜드 메시지, 개인정보 무단 활용"
카카오 "일반 SMS보다 신뢰·보안성 높아"
시민단체 "브랜드 메시지, 알림톡과 구분 어려워"

카카오가 지난 5월 출시한 브랜드 메시지를 두고 카카오와 문자 발송을 대행하는 문자발송대행 사업자들 사이의 갈등이 커지고 있다. 기존 광고문자 서비스 시장에 카카오가 카카오톡을 무기로 진입하면서 이권 다툼의 양상을 보이고 있다.


25일 업계에 따르면 사단법인 특수한유형의부가통신메시징사업자협회(SMOA)는 지난 19일 카카오를 개인정보보호위원회에 신고했다. 카카오가 이용자 개인정보를 무단 활용한다는 이유에서다.


"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 카카오 브랜드 메시지.
SMOA는 카카오가 광고주로부터 받은 전화번호를 카카오톡 계정의 전화번호와 무단 매칭하는 방식을 통해 이용자 동의 없이 일반 대화창으로 광고를 발송하고 있다고 주장했다.


브랜드 메시지는 카카오가 지난 5월 서비스를 시작한 채널 기반 광고 서비스다. 사전에 광고성 메시지를 받겠다고 동의한 이용자에게 기업이 메시지를 보낼 수 있는 형태로 제공된다. 소비자가 과거에 수신 동의했다면 채널을 추가하지 않았더라도 메시지를 받을 수 있고, 사용자는 클릭만으로 광고 수신을 거부할 수 있다. 카카오는 이전까지는 비광고성 정보만을 전달하는 알림톡을 서비스해왔다.


메시징업계 한 관계자는 "카카오의 브랜드 메시지는 이용자의 개인정보를 무단으로 활용하는 서비스로 이용자의 친구추가 동의 없이 메시지를 발송하는 것은 문제가 있다"고 주장했다.


카카오도 이에 맞서 브랜드 메시지의 신뢰도가 문자메시지(SMS)보다 높다는 내용의 연구 결과를 공개했다. 엄남현 홍익대 광고홍보학부 교수와 유승철 이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 교수가 카카오 브랜드 메시지와 SMS 광고를 대상으로 소비자 신뢰도 등을 분석한 결과다. 400명 이용자를 조사한 결과 브랜드 메시지 신뢰성이 4.46점으로 SMS(3.72점)보다 높았다.


카카오는 수신자 동의를 얻고 브랜드 메시지를 발송한다는 입장이다. 카카오 브랜드 메시지 소개서를 보면 카카오톡 채널 친구와 고객사 광고성 정보 수신동의 이용자(카카오톡 수신동의 이용자)를 대상으로 광고 메시지를 발송한다고 명시돼있다.


업계는 카카오와 문자발송대행 업계 사이의 갈등을 이권 다툼으로 보고 있다. 광고를 전송하려는 사업자들이 기존에는 SMS를 주로 사용했지만, 카카오톡 브랜드 메시지의 도입으로 새로운 경쟁자가 등장하면서 이른바 '밥그릇 싸움'이 시작된 셈이다. 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 카카오톡 모바일 앱의 올해 상반기 평균 월간활성이용자수(MAU)는 4611만명으로, 사실상 스마트폰을 보유한 전 국민이 사용하고 있다.


소비자단체도 브랜드 메시징이 소비자 혼란을 가중한다는 내용의 설문조사를 공개하며 카카오에 대한 비판에 가세했다. 서울소비자시민모임(서울소시모)가 지난 8일부터 12일까지 5일 동안 385명을 대상으로 온라인 설문을 진행한 결과, 응답자의 70%가 알림톡과 브랜드메시지의 차이를 인지하지 못한다고 답했다. 서울소시모는 "카카오와 해당 기업들은 정부의 실태조사 결과가 나올 때까지 광고성 메시지 발송 사업을 중단하고, 소비자의 불편을 해소할 수 있는 개선 대책을 모색해야 한다"고 주장했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
