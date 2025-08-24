SK·LG·한화 등 재계 총수, 한미 정상회담 사절단으로 출국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최태원 SK그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 출국했다.

이재명 대통령이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 미일 순방 경제인 간담회를 하고 있다. 왼쪽부터 장재훈 현대차 부회장, 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 구광모 LG그룹 회장, 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 회장. 연합뉴스

최 회장은 24일 오후 12시께 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국했다. 그는 방미사절단으로서 각오에 대한 질문에 "열심히 할게요"라고 답했다.

김동관 한화그룹 부회장은 오후 12시10분께, 구광모 LG그룹 대표는 오후 12시30분께 출국장에 도착했다. 구 대표는 각오를 묻는 말에 진지한 표정으로 가볍게 인사했다.

이번 방미사절단에는 조원태 한진그룹 회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장, 최수연 네이버 대표 등이 포함됐다. 정의선 현대차그룹 회장은 현재 출장 중이라 방미사절단에 바로 합류할 것으로 알려졌다.

국내 재계가 한미정상회담을 계기로 미국 현지에 추가 투자할지 주목된다. SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 38억7천만달러(약 5조원)를 투자해 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산을 위한 반도체 후공정 공장 건설을 준비하고 있다.

SK온은 미국에서 단독 공장인 SK배터리아메리카(SKBA) 2곳을 운영하고 있으며 올해 3분기 포드와 합작 공장인 블루오벌SK(BOSK) 켄터키 1공장을 가동할 예정이다. BOSK 공장 2곳, 현대차와의 합작공장 1곳 등 총 3곳의 공장도 2026년 상업 가동을 목표로 짓고 있다. 미국에 지어진 SK온의 공장은 6곳으로 총투자금은 108억달러 상당이다.





LG에너지솔루션은 미국 미시간 홀랜드와 오하이오, 테네시에서 북미 생산기지를 운영하고 있다. 미시간 홀랜드 공장에서는 지난 6월 글로벌 주요 배터리 업계 중 유일하게 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리 양산을 시작했다. 아울러 미시간주 랜싱과 애리조나에 단독 공장을 건설 중이며, 조지아에서 현대차와 합작공장을, 오하이오에서 혼다와 합작공장을 건설하고 있다.





