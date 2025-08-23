부산 기장 바다서 사촌사이 70대 해녀 2명 숨져…"경위 조사중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수산물 따러 갔다가 심정지 상태 발견

경찰, 여러 가능성 열어 두고 조사

23일 오전 10시10분쯤 부산 기장군 일광읍 일광해수욕장 동쪽 산책로 인근 바다에서 70대 해녀 2명이 심정지 상태로 발견됐다.

주변 레저사업장 관계자에게 발견돼 구조된 해녀들은 심폐소생술 등 응급조치를 받고 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 사망했다. 울산해양경찰서에 따르면 구조 당시 이들은 해녀복을 착용하고 있었으며, 별다른 외상은 없었던 것으로 파악됐다. 주변에선 이들이 사용한 어구도 함께 발견됐다.

23일 오전 10시10분께 부산 기장군 일광읍 일광해수욕장 동측 산책로 인근 해상에서 사촌 자매 사이인 70대 해녀 2명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 사진은 이들 해녀 구조 당시 모습. 연합뉴스

인근 주민인 이들은 사촌 자매 사이로, 이날 오전 7시쯤 지역 해녀회 소속인 다른 70대 해녀와 수산물을 채취하기 위해 바다에 나갔던 것으로 조사됐다.

함께 물질에 나섰던 다른 해녀는 숨진 해녀들이 변을 당한 줄 모르고 있다가 이날 오전 11시쯤 물 위로 올라 온 것으로 알려졌다.





울산해경은 여러 가지 가능성을 열어 놓고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





