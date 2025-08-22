[내일날씨]낮 최고 36도 폭염…중부·제주 소나기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속담 무색하게 처서에도 폭염

대구 낮 기온 '최고 36도'까지

절기상 처서(處暑)이자 토요일인 23일에도 대구의 낮 최고 기온이 36도까지 오르는 등 무덥겠다. '처서가 지나면 모기 입도 비뚤어진다'는 속담이 무색하게 폭염이 기승을 부릴 전망이다.

아침 최저기온은 22∼28도, 낮 최고기온은 31∼36도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다.

장마와 함꼐 전국적은 폭염이 지속되면서 습하고 더운 날씨가 이어지고 있는 서울 중구 남대문 시장 인근 건물에 에어컨 실외기가 설치되어 있다. 윤동주 기자

도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

전국에 구름이 많은 가운데 서울·인천·경기 북부, 강원 중북부 내륙·산지, 제주도에는 5∼40㎜ 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

