김건희 측 "내일 조사 불출석"…특검, 25일로 재통보

특검, 구속 뒤 네 번째 조사 예정

앞선 조사에선 대부분 진술 거부

김건희 여사가 건강상 이유로 23일로 예정됐던 민중기 특별검사팀 조사에 응하기 어렵다는 불출석 사유서를 제출했다. 특검은 오는 25일로 소환 날짜를 다시 잡아 출석하라고 통보했다.

특검팀은 22일 오후 언론 공지를 통해 "오는 23일 오전 10시 소환한 김건희씨가 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출해 25일 오전 10시로 재소환 통보했다"고 밝혔다. 김건희 여사 변호인은 김 여사가 저혈압과 불안장애 등으로 몸이 매우 안 좋은 상태라고 설명했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

특검팀은 지난 12일 김 여사를 구속하고 14일과 18일, 전날까지 총 3차례 불러 조사했다. 김 여사는 앞서 지난 20일 소환 조사 통보를 받았을 때도 건강이 나빠 출석이 어렵다며 일정을 하루 연기한 바 있다. 오전에 남부구치소 내에서 대면 진료를 받고 출석한 것으로 전해졌다.

특검팀은 앞선 세 차례 소환 조사에서 명태균 공천 개입 의혹과 도이치모터스 주가조작, 건진법사 청탁 의혹 등을 캐물었으나 김 여사는 대부분 진술을 거부했다.





김 여사는 2022년 4∼8월 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 고가의 목걸이 등과 함께 교단 현안을 청탁받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재)를 받는다. 윤석열 전 대통령과 2022년 대선 당시 '정치 브로커' 명태균씨로부터 여론조사 결과를 58차례 무상 제공받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반), 2009∼2012년 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 전주(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)도 있다.





