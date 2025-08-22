대한미용사회 경산시지부, 손천사 미용봉사단 발대식 개최…지역사회 나눔·봉사 실천 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한미용사회 경산시지부는 지난 21일 지부 사무실에서 봉사단원 20여 명, 내빈 및 관계자 10명 등 총 30여 명이 참석한 가운데 경산시 손천사 미용봉사단 발대식을 열었다.

발대식에서는 봉사단 창단 취지와 앞으로의 활동 방향이 소개되었으며, 단원들은 정기적인 재능기부 봉사와 다양한 지역사회 지원 활동을 통해 경산 시민에게 따뜻한 나눔을 전할 것을 다짐했다.

특히 이날 행사에서는 경산라이온스클럽(회장 김기홍)이 100만원 상당의 미용 봉사 후원 물품을 전달해 소외된 이웃을 보살피는 재능 기부 봉사활동에 뜻을 함께하며 봉사단의 첫걸음을 응원했다.

안병숙 경산시 보건소장은 "경산시 손천사 미용봉사단이 앞으로도 이웃과 함께하는 아름다운 봉사의 길을 걸어가며, 시민 모두가 자랑스러워하는 단체로 성장하기를 바란다"고 격려의 말을 전했다.

경산시 손천사 미용봉사단은 앞으로 지역 내 독거 어르신, 취약계층을 대상으로 한 미용 재능기부 활동은 물론, 각종 복지기관과 연계한 봉사에도 적극 참여할 계획이다.

이를 통해 지역사회에 희망과 온정을 나누는 선한 영향력을 확산하고, 나눔과 상생의 문화를 정착시키는 데 앞장설 예정이다.





최미자 경산시지부장은 "작은 재능이지만 도움이 필요한 분들께 힘이 될 수 있어 기쁘다"며 "단순히 머리를 다듬는 것이 아니라 도움이 필요한 분들의 마음을 다독이고 삶의 활력을 불어넣는 봉사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

