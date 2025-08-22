"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

"9~11월 관광객 대상 무료 국내선 제공"

외국인 관광객들이 지난 18일(현지시간) 태국 방콕의 사찰을 구경하고 있다. EPA연합뉴스

최근 연이은 범죄 사건으로 관광산업이 침체한 태국 정부가 예산 300억원을 들여 외국인 여행객에게 태국 국내선 항공권을 공짜로 나눠주는 사업을 추진하기로 했다. 가상화폐를 태국 밧화로 손쉽게 환전해 사용하는 애플리케이션(앱)도 개발해 결제 편의성을 높이는 정책도 병행한다.

22일 현지 매체 네이션에 따르면 싸라웡 티안텅 태국 관광체육부 장관은 국내선 무료 항공권 제공 사업을 위해 7억밧(약 300억원) 규모의 예산을 내각에 요청할 계획이다. 편성된 예산은 9~11월 편도 1750밧(약 7만5000원), 왕복 3500밧의 국내선 항공권을 무료로 제공하는 데 쓰일 전망이다.

싸라웡 장관은 이번 '국제선 항공권 사면 태국 국내선 무료' 사업으로 "태국 전역, 특히 유네스코(UNESCO) (세계유산) 지정 도시, 인기 관광지, 전국 주요 관광지를 중심으로 최소 20만명의 외국인 관광객을 유치하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.

이번 사업은 해외 관광객 지출을 통해 최소 88억1000만밧(약 3770억원)의 직접 수입을 창출하고 나아가 218억밧(약 9330억원)의 경제적 효과를 가져올 것으로 태국 정부는 기대하고 있다. 이 사업은 외국인 관광객을 주요 도시에서 다른 국내 관광지로 이동하도록 권장하는 일본의 '국내선 무료' 캠페인에서 영감을 얻은 것으로 알려졌다.

태국 주요 산업인 관광산업은 연초 중국인 관광객들이 미얀마 등지의 대규모 사기 작업장으로 납치된 사건의 여파로 침체한 상태다. 영화 '엽문 3' 등에 출연한 중국 배우 왕싱 등 연예인까지 납치 피해를 본 것으로 알려졌다. 그는 올해 1월 태국 드라마에 캐스팅됐다는 연락을 받고 방콕으로 입국했다가 납치돼 콜센터 사기 범죄를 강요당했다. 8일 만에 중국에 돌아온 그는 삭발된 상태로 감금돼 범죄를 강요당했다고 진술했다.

중국인 관련 범죄 사건이 계속 발생하면서 태국의 상반기 중국인 관광객은 약 33%나 줄었다. 연초부터 지난 10일까지 태국을 방문한 외국인 관광객은 2020만명으로 전년 동기보다 6.9% 감소했다. 관광체육부에 따르면 이달 중순 사깨오, 뜨랏, 짠타부리 등 캄보디아와 접한 태국 동부 3개 주 호텔 예약이 대거 취소되거나 연기되는 등 피해가 발생했다. 태국 당국은 올해 외국인 관광객 유입 전망치를 당초 3700만명에서 3300만명으로 하향 조정했다. 이는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이전 최고치였던 2019년의 3990만명보다 약 17% 작은 규모다.





이와 함께 태국 정부는 외국인 관광객이 가상화폐를 태국 밧화로 손쉽게 환전해 사용하는 '투어리스트디지페이(TouristDigipay)' 시범 프로그램도 도입한다. 시범 프로그램은 4분기부터 18개월간 실시할 계획으로 전해졌다. 외국인 관광객이 태국 정부의 규제를 받는 현지 가상화폐 거래소 플랫폼을 통해 가상화폐를 밧화로 환전하면 금액이 지갑 앱에 충전된다. 관광객은 이 앱으로 태국 내 전국 식당·상점 등지에서 상품·서비스를 결제할 수 있다. 다만 자금 세탁 방지를 위해 55만밧(약 2350만원)으로 환전 규모를 제한한다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

