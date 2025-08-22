DNC에스테틱스, '디클래시' 론칭 심포지엄 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜드 철학·임상 데이터 공개

에스테틱 전문기업 DNC 에스테틱스가 프리미엄 에스테틱 브랜드 '디클래시(DCLASSY)'의 공식 출범을 기념해 의료진 대상 첫 심포지엄을 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 '디클래시 론칭 심포지엄'은 미용의료 분야 전문의 약 50여명이 참석한 가운데 브랜드 철학과 제품 임상 데이터를 의료진과 처음으로 공유하는 공식 행사로 진행됐다.

프리미엄 에스테틱 브랜드 ‘디클래시’ 론칭 심포지엄 현장에서 DNC 에스테틱스 임직원들이 포즈를 취하고 있다. DNC에스테틱스

AD

디클래시는 DNC 에스테틱스의 사명 이니셜(D)과 '본질(Classic)', '고급스러움(Classy)'을 결합해 탄생한 브랜드다 기능성과 품격을 모두 갖춘 프리미엄 에스테틱 솔루션을 지향한다. 히알루론산(HA) 필러와 칼슘하이드록시아파타이트(CaHA) 기반 콜라겐 스티뮬레이 제품을 하나의 프리미엄 브랜드 아래 통합하고 그 출발을 알리는 자리로 마련됐다.

행사는 유현승 DNC 에스테틱스 대표의 환영 인사로 시작됐다. 유 대표는 "디클래시는 기술력과 안전성, 그리고 의료진과의 파트너십을 바탕으로 함께 성장하는 브랜드로 나아가고자 한다"라며 "오늘 이 자리는 그 첫 발걸음을 의료진과 함께 내딛는 뜻깊은 출발점이며, 앞으로도 지속 가능한 협력 체계를 통해 K-에스테틱의 새로운 기준을 만들어가겠다"라고 전했다.

본격적인 의료진 강연 세션에서는 ▲이승현 뷰성형외과 원장의 히알루론산 필러에 대한 임상 강의 ▲국지수 잇츠미의원 안산점 원장의 CaHA 기반 콜라겐 스티뮬레이터 임상 강의가 진행됐다.

디클래시는 '새로운 자신감을 정의하다(Define NEW Confidence)'라는 슬로건 아래, 단순한 외형 개선을 넘어 신뢰할 수 있는 시술 경험과 지속 가능한 브랜드 가치를 함께 제공하는 철학을 지향한다. 이를 위해 DNC 에스테틱스는 모회사 시지바이오의 재생의료 기반 차별화된 제조 기술력을 바탕으로, 글로벌 품질 기준에 부합하는 생산 시스템을 갖추고 의료진과 환자 모두가 안심하고 사용할 수 있는 제품을 개발하고 있다.

또한 ESG 경영 철학을 실천하는 브랜드로서, 모든 제품에는 FSC(국제산림관리협의회) 인증을 받은 친환경 포장재를 적용하는 등 환경적 책임 또한 함께 고려한다. 디클래시는 이처럼 기술력과 신뢰, 지속가능성을 바탕으로 한 전방위적 브랜드 철학을 통해, 미용의료 시장에서 단순한 제품 브랜드를 넘어 의료진과 함께 성장하는 동반자로 자리매김하고자 한다.

디클래시 HA 필러는 시술 목적에 따라 '소프트', '인텐스', '볼륨' 등 세 가지 타입으로 구성돼 있으며, 입자의 크기와 구조를 균일하게 만들어 피부 속에서 보다 정교하게 안착되도록 설계됐다. 가교제(BDDE) 사용량을 최소화해 불필요한 체내 반응을 줄였고, 손에 잘 맞는 본체 디자인을 통해 시술자의 조작성과 정밀도도 개선했다. CaHA 기반의 콜라겐 스티뮬레이터 제품은 시간이 지나며 서서히 분해되고 콜라겐 생성을 유도하는 구조로 설계돼, 자연스럽고 지속적인 볼류마이징 및 스킨 퀄리티 개선 효과를 기대할 수 있다.





AD

유현승 DNC 에스테틱스 대표는 "디클래시는 '새로운 자신감을 정의하다'라는 브랜드 철학 슬로건 아래 기술력과 품질, 지속가능성까지 모두 고려한 프리미엄 브랜드로 앞으로 PN 및 EGF 제품군까지 출시하며 파이프라인을 확대해 나갈 예정"이라며 "이번 심포지엄을 시작으로 시장에 디클래시 브랜드 정체성을 본격적으로 알리고, 주요 의료진과의 파트너십을 더욱 강화해 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>