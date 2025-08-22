공무원연금공단, 공무원 자녀를 위한 진로 강의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공무원연금공단은 오는 23일 세종시 아름동 복합커뮤니티센터에서 세종시 공무원 가족 약 600명을 대상으로 중·고등학생을 위한 진로 강의를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 진로 강의는 공무원 후생 복지사업의 가정 친화 지원사업 중 하나다. 중학생 자녀를 위한 '인공지능(AI) 시대 올바른 진로 방향, 대입제도 알아보기'와 고등학생 자녀를 위한 '2026~2028 변화된 대입제도 이해와 수시 전략'을 주제로 개최되며, 진로 강의 이후에는 일대일 온라인 진로상담도 운영할 예정이다.

박왕철 공무원연금공단 복지본부장은 "이번 진로 강의를 통해 자녀의 진로를 함께 고민해보며 자녀를 이해하는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 가족 간의 소통강화와 화합을 위한 다양한 후생 복지사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 공단은 자녀 직업체험, 진로 강의, 소통사랑캠프 등 일·가정 양립 지원을 위한 가정 친화 지원사업을 운영하고 있으며, 육아 강의·육아해방캠프·취미배움 과정 등 공무원의 출생육아 지원, 심신건강, 문화여가 증진을 위한 14개 과제를 추진 중이다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

