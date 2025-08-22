윤건영 "김정숙 여사 무혐의, 윤석열 정권 무도한 물타기·칼춤 입증"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 김정숙 여사의 옷값에 청와대 특수활동비(특활비)가 들어갔다는 의혹과 관련해 김 여사에게 혐의가 없다는 결론을 낸 데 대해 윤건영 더불어민주당 의원은 "이번 결정은 문재인 전 대통령과 그 가족에 대한 윤석열 정권의 무도한 수사가 정치 보복이었음이 명백히 확인된 것"이라고 했다.

윤건영 더불어민주당 의원. 연합뉴스

윤 의원은 22일 공지 메시지를 통해 "윤석열 정권과 국민의힘은 김건희 씨에 대한 정권의 치부와 관련된 의혹이 불거지면 어김없이 '물타기와 방탄'을 위해 문재인 전 대통령과 그 가족을 끌어들여 근거 없는 의혹을 제기하고, 수사기관을 동원해 칼춤을 췄다"면서 "이제라도 자신들의 잘못을 반성해야 할 것"이라고 강조했다.

앞서 서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 국고 손실 등 혐의에 대해 '혐의없음'으로 불송치 처분했다.





서울서대문경찰서는 자선 모금 행사 수익금을 기부하지 않았다며 사기 및 업무상횡령 혐의로 고발된 문다혜 씨 사건에 대해서도 서울서대문경찰서가 이달 12일 불송치(혐의없음) 결정을 내렸다. 서대문서는 불송치 이유에 대해 "실제 자선바자회를 개최했고, 수익금을 임의로 사용하거나 유용한 사실이 확인되지 않는다"고 설명했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

