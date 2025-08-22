소프트센, ICT 수주 증가…하반기 실적 개선 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소프트센은 올해 하반기 정보통신기술(ICT) 분야 수주 증가에 힘입어 매출 확대와 함께 실적 개선이 기대된다고 22일 밝혔다.

소프트센은 중국에서 3대 이동통신사의 부가서비스를 제공하고, 국내에서는 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업과 이차전지용 엑스레이(X-Ray) 검사장비 제조업을 영위하고 있다.

올해 상반기 소프트센의 연결 기준 매출액은 189억원으로 전년(274억원) 대비 31.2% 감소했으며, 영업손실과 당기순손실을 기록했다. 이는 수익성이 높은 신제품인 초박형 태양광 유리·건물일체형태양광(BIPV) 모듈 핵심장비의 중국 수출이 지연되고, 일시적으로 비용 반영이 확대된 데 따른 결과다.

같은 기간 별도 기준 상반기 매출액은 21억원으로 전년(117억원) 대비 81.8% 감소했다. 특히 2분기 매출액이 1억5000만원에 그쳐 3억원을 밑돌면서 이달 14일 한국거래소의 상장적격성 실질심사 대상에 포함되기도 했다. 이에 대해 소프트센은 매출 인식 과정에서의 일시적 착오였음을 밝히며 2분기 실제 매출액을 11억8000만원으로 정정해 1분기 및 반기 보고서를 재공시, 상장적격성 실질심사 대상에서 제외됐다.

회사 관계자는 "상반기 ICT 유지보수 부문에서 총 35억원을 수주해 이 중 20억원을 매출로 반영했다"며 "현재 3분기에는 약 68억원 규모의 신규 수주가 진행 중으로 3분기 매출은 약 49억원, 4분기 매출은 약 33억원에 이를 것으로 예상된다"고 설명했다. 그러면서 올해 연간 ICT 매출은 100억원 이상으로 전망되며, 이는 지난해와 비슷한 수준이라고 덧붙였다.

또한 "X-Ray 검사장비 제조의 경우 제품 제조를 완료해 고객사에 인도했으나 고객사 최종 검수(SAT)가 완료되지 않아 현재 매출 인식을 하지 못하고 선수금으로 계상하고 있는 잔액이 35억원이다"며 "SAT는 3분기 중에 종료하여 매 출로 반영할 것으로 예상한다"고 전했다.





소프트센은 올해 하반기부터 실적 반등을 기대하고 있다. 회사 관계자는 "영업 정지와는 무관하며 상반기 매출 감소는 이미 수주한 물량의 매출 인식이 3분기로 이연된 데 따른 일시적 현상"이라며 "7월부터 매출이 회복세를 보이고 있는 만큼 하반기에는 실적이 크게 개선될 것으로 전망한다"고 밝혔다.





