주광덕 시장 “나 자신이 가장 존귀한 존재…꿈 실현의 시작”

주광덕 남양주시장, 화광중학교 진로특강

3학년 학생들과 '꿈의 가치' 공유

경기 남양주시(시장 주광덕)는 21일 화광중학교에서 3학년 학생 140명을 대상으로 '꿈을 향한 발걸음'을 주제로 진로 특강을 진행했다.

주광덕 남양주시장이 21일 화광중학교에서 3학년 학생 140명을 대상으로 '꿈을 향한 발걸음'을 주제로 진로 특강을 진행하고 있다. 남양주시 제공

이번 특강은 청소년들이 자신의 가능성을 믿고 꿈을 실현하는 과정에서 자신감과 동기를 얻을 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

강연자로 나선 주광덕 시장은 다산 정약용 선생의 "꿈이 있는 사람에게 내일은 젊음이자 기대"라는 말을 인용해 진로를 고민하는 학생들에게 꿈의 가치와 소중함을 강조했다.

이어 △나만의 브랜딩 표현 만들기 △스스로 꿈을 응원하고 격려하기 △기록하는 습관 등 꿈을 실현하기 위한 구체적인 방법을 제시해 학생들의 공감을 이끌었다.

주광덕 시장은 "나 자신이라는 존재가 가장 존귀하고 세상을 빛낼 보배로운 사람이라는 자부심과 긍지를 가질 때 꿈을 이루는 여정이 시작된다"며 "그것이 곧 내 삶을 주체적, 주도적으로 살아갈 방법이다"고 덧붙였다.

특강에 참석한 한 학생은 "그동안 꿈을 실현하는 것을 막연하게만 생각했는데 오늘 강연을 통해 구체적인 방향성을 잡을 수 있어 유익한 시간이었다"며 "앞으로 제 꿈을 위해 기록하고 생각을 정리하는 작은 실천부터 시작하겠다"고 소감을 밝혔다.





한편, 시는 지난해부터 화광중학교를 포함한 관내 9개 학교에서 진로 특강을 진행했으며, 학생들이 학업과 진로를 탐색하고 꿈을 키워나갈 수 있도록 다양한 진로·진학 프로그램을 확대 운영하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

