공유가 반했다…50년 쌓은 커피 제조기술 집약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동서식품, 카누 바리스타 새 광고 캠페인

동서식품은 시원한 아메리카노가 잘 어울리는 여름을 맞아 '카누 바리스타'의 새로운 광고 캠페인을 선보였다. 이번 광고는 유독 아메리카노를 사랑하는 국내 소비자들에게 가장 적합한 캡슐이 무엇인지 환기시키고, 아메리카노를 가장 잘 아는 '아메리카노 스페셜리스트'는 카누 바리스타라는 키 메시지를 자연스럽게 전달했다는 평가다.

동서식품은 2023년 2월 50여 년간 쌓아온 커피 제조 기술력을 집약한 프리미엄 캡슐커피 브랜드 '카누 바리스타(KANU BARISTA)'를 출시하며 캡슐커피 시장에 진출했다. 카누 바리스타는 기존 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g의 원두를 담아내 풍부한 양의 카페 퀄리티 아메리카노를 제공하는 것이 특징이다.

카누 바리스타 모델이미지. 동서식품

AD

카누 바리스타는 라이트, 미디엄, 다크 로스트를 포함한 총 13종의 전용 캡슐을 갖추고 있다. 디카페인부터 싱글오리진까지 다양하게 구성돼 있어 개인의 취향에 맞는 커피를 선택해 즐길 수 있다.

카누 바리스타 머신에는 특허 기술 '트라이앵글 탬핑(Triangle Tamping)'이 적용돼 일정하고 균일한 추출을 통해 커피의 향미와 퀄리티를 안정적으로 유지할 수 있다. 또한 '골든 에센스'로 불리는 18~22%의 수율로 추출해 최상의 밸런스를 갖춘 아메리카노를 완성한다. 에스프레소와 물이 각각 별도의 노즐에서 추출되는 '듀얼 노즐 바이패스' 기능을 통해선 깔끔한 맛을 살렸다.





AD

동서식품 관계자는 "'카누 바리스타'는 국내 소비자들이 가장 선호하는 풍부한 맛의 카페 퀄리티 아메리카노를 즐길 수 있는 제품"이라며 "올여름 카누 바리스타와 함께 시원한 아이스 아메리카노를 즐기시기를 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>