롯데케미칼, 프리미엄 인조대리석 '아리아 컬렉션' 신제품 출시

고요한 물결 형태의 마블 패턴을 입힌

프리미엄 인조대리석 9종 새롭게 선봬

국내외 프리미엄 인테리어 시장 정조준

국내 건설사 및 글로벌 거래선과 협업↑

롯데케미칼은 프리미엄 인조대리석 브랜드 스타론(Staron)의 신제품 '아리아 컬렉션'을 출시했다고 21일 밝혔다.

롯데케미칼 '아리아 컬렉션' 베일(Veil)이 적용된 인포데스크 사진. 롯데케미칼

아리아 컬렉션은 지난해 출시된 프리미에르, 템피스트 스텔라, 스타코 컬렉션에 이어 선보이는 올해의 신제품으로, 총 9종의 색으로 구성돼 있다.

이번 신제품은 공간의 분위기와 감성을 극대화할 수 있도록 크림·딥·콘크리트 등 세 가지 컬러 그룹으로 구성되었다. 각 제품은 고유의 질감과 마블 패턴을 통해 세련된 인테리어 연출이 가능하다. 또 부드러운 컬러와 자연스러운 패턴으로 판재 접합 시 이음매가 거의 보이지 않아 고급스러운 마감 구현도 가능하다.

롯데케미칼은 국내 인조대리석 시장 확대를 목표로 지난달 말부터 현재까지 핵심 대리점 및 대형 주방사 등을 대상으로 론칭 행사를 진행했다. 이달에는 인테리어사 및 전국 각 지역 대리점을 대상으로 추가 설명회를 진행 예정이다.

롯데케미칼 관계자는 "아리아 컬렉션은 디자인과 기능성을 동시에 만족시키는 제품으로 국내외 고객의 니즈를 반영해 개발됐다"며 "특히 국내 유명 주방 브랜드와의 협업을 통해 항균 기능을 추가한 시그니처 모델 개발도 검토 중"이라고 말했다.





롯데케미칼은 소비자 수요 증가에 발맞춰 향후 고급 천연석 패턴을 구현한 프리미엄 인조대리석 제품을 지속해서 개발할 계획이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

