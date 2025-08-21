"스테이블코인, 국채 수요·인플레이션 안정에 기여"

美국채 35억달러 매입때 금리 2.5bp 낮춰

'탈중앙화금융발 위기' 우려하기엔 아직 미미



AD

미국에서 상장(IPO) 공모자금을 스테이블코인으로 받는 사례가 등장했다. 법 제도 정비에 이어 현실에서도 스테이블코인이 빠르게 확산되는 모양새다. 하지만 한국은 아직 스테이블코인 도입에 찬반 양론이 분분하다.

21일 NH투자증권은 '경제/금융시장 내 스테이블 코인 확산의 영향' 보고서를 통해 "높아진 국채 금리와 인플레이션 환경에서 스테이블 코인의 확산은 국채 수요와 인플레이션 안정화에 부분적으로 기여할 수 있다"며 "디파이(DeFi, 탈중앙화금융)의 경우 위험 요인이 상존하나, 시스템 리스크가 되기에는 규모가 아직 미미하다"고 분석했다.

인플레이션, 스테이블 코인이 일부 해결

미국 국채 발행은 높은 재정적자 비율이 지속됨에 따라 계속 늘어날 수밖에 없는 상황이다. 이에 트럼프 행정부가 의도한 바와 같이 스테이블코인 확산이 미국채 수요 기반을 늘릴 것으로 보인다. 스테이블 코인은 국채 수요 기반을 확대해 인플레이션 억제에 기여할 수 있지만, 국채 시장의 변동성을 오히려 키울 수도 있다.

국제결제은행은(BIS)은 스테이블 코인 발행을 위해 운용사가 국채를 35억달러 매입할 때 국채금리가 2.5bp 하락하는 효과가 발생한다고 분석했다. 발행량이 최대 2조달러가 될 것으로 예상되는 2028년에는 코인 발행 자금 유입으로 단기 국채금리가 최대 25bp 하락할 수 있다. 하지만 반대로 상환 요청 금액이 급격하게 늘어나면, 국채금리는 80bp가량 상승할 수 있다.

김융 NH투자증권 애널리스트는 "인플레이션이 목표 수준을 상회하는 상황이 지속되고 있는데, 스테이블 코인이 의외로 통화량 확대를 제한하며 인플레이션 안정화 기능을 일부 수행할 수 있다"며 "미국에서 스테이블 코인이 확산하는 현재 상황이 민간 은행이 화폐를 발행하던 19세기 중반 '자유은행 시대'와 비슷하다"고 분석했다. 자유은행 시대는 금융 안정 측면에서 비판하는 목소리가 많다. 하지만 인플레이션 경향만 본다면 자유은행 시대 인플레이션이 중앙은행 시스템 정착 이후보다 낮았다는 것이다.

한편 스테이블 코인은 수수료 절감과 결제일 단축을 통해 결제 효율성을 높인다. 이는 화폐수량설 방정식(명목GDP=통화량X화폐유통속도) 구성 변수 중 화폐유통속도를 높일 수 있다. 하지만 스테이블 코인이 은행 예금을 대체한다면 화폐 승수가 감소하며 통화량은 줄어들 수 있다. 어느 효과가 더 클지는 알기 어렵지만 명목GDP 변동성이 낮아질 수 있다.

'2008년 서브프라임 모기지 사태 재현' 우려는 성급

미국에서 디지털자산의 법적 지위와 감독권을 명확히 한 클라리티법안(The Clarity Act) 제정과 스테이블 코인 확산으로 인해 디파이가 성장하고 있다. 하지만 '탈중앙화'라는 본질적 특성상 금융 시장 안정성이 저해될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 주택자산을 담보로 한 파생상품인 서브프라임 모기지가 2008년 글로벌 금융위기를 야기한 상황을 거론하는 이도 많다.

디파이는 블록체인상의 스마트 계약으로 프로그램화된 금융 상품 및 서비스와 관련된 계약이다. 스마트 계약은 블록체인(통상 이더리움) 상에 코딩돼 특정 계약조건을 충족하면 무조건적으로 코드가 실행되도록 하는 계약 형태다. 따라서 디파이는 예금, 대출, 파생상품, 자산운용 등 모든 전통적 금융 서비스를 구현할 수 있다.

김융 애널리스트는 "규제가 미비한 가운데 레버리지 확대 가능성, 스마트 계약의 경직성은 금융시장의 시스템 리스크 확산을 일으킬 수 있는 디파이의 내재적 특성"이라며 "그럼에도 불구하고 아직 리스크보다는 확산에 주목할 필요가 있다"고 분석했다. 디파이 시장 규모는 현재 2200억달러 수준으로, 이는 미국 GDP의 0.8% 규모다. 2007년 서브프라임 모기지론이 1.4조달러로 당시 미국 GDP의 10%나 됐다는 점에 비하면 미미한 수준이다.

또한 현재 디파이 대출(Lending) 서비스도 '과도한 위험 추구 성향이 있다'고 보기 힘들다. 디파이 대출 담보비율은 일반적으로 150~200%로 초과 담보를 요구하고 있다. 100달러를 대출하기 위해서는 150달러의 가치를 가지고 있는 가상자산이 필요하다는 말이다. 담보자산 가치가 33~50% 정도 하락하더라도 청산되지 않는다.





AD

김융 애널리스트는 "아직 작은 시장규모, 높은 담보비율, ICO 건수 감소 흐름을 고려하면 디파이는 제2의 그림자 금융이 될 가능성이 있을 뿐, 실제적인 금융시장 시스템 리스크 요인이 되기에는 시간이 걸릴 것"이라며 "현재로서는 디파이 시스템에 대한 규제 미비를 걱정하기보다는 디파이 시스템의 확장성에 주목해야 된다"고 강조했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>