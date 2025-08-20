금리 안 내리면 끝장 본다…트럼프, '모기지 스캔들'로 Fed 이사에 사임 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모기지 허위 기재 의혹 앞세워

트럼프 "쿡 지금 당장 사임해야"

금리 인하 압박·Fed 재편 의도 깔려

도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 미 연방준비제도(Fed) 이사에게 사임을 요구했다. 주택담보대출(모기지) 관련 허위 기재 의혹을 내세웠지만, 그 이면에는 금리 인하 압박과 Fed 인사 재편 의도가 깔려 있다는 분석이 제기된다.

AD

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 블룸버그 기사를 공유하며 "쿡은 지금 당장 사임해야 한다!!!"고 적었다.

해당 기사에는 빌 펄트 연방주택금융청(FHFA) 청장이 팸 본디 법무장관에게 쿡 이사의 모기지 거래에 대한 수사를 요청했다는 내용이 담겼다.

펄트 청장은 쿡 이사가 2021년 미시간과 조지아에서 각각 주택을 구입하고 모기지를 받으며 두 건 모두를 '주거용'으로 기재했지만, 이후 조지아 주택을 임대용으로 전환했다고 지적했다. 그는 쿡 이사가 "더 유리한 대출 조건을 얻기 위해 은행 문서와 부동산 기록을 위조했고 이는 형법상 모기지 사기에 해당할 수 있다"며 법무부에 공식 조사를 요청했다. 또 이 사유만으로 "해임 근거가 충분하다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 곧바로 쿡 이사의 해임을 촉구하며 펄트 청장의 주장을 거들었다.

그러나 정치권과 금융시장에서는 이번 사태가 단순한 모기지 거래 의혹 제기보다는 트럼프 대통령의 금리 인하 압박과 Fed 인사 재편 전략의 일환이란 해석이 우세하다.

트럼프 대통령은 취임 이후 지속적으로 금리 인하 요구해왔지만 제롬 파월 Fed 의장은 관세로 인한 인플레이션을 우려해 올해 내내 금리를 동결했다. 이에 트럼프 행정부는 Fed 본부 건물 개보수 비용이 너무 높다며 파월 의장 소송 및 해임 가능성까지 언급하는 등 전방위적 압박을 강화하고 있어, Fed의 독립성 훼손 논란이 커지고 있다.





AD

최근에는 아드리아나 쿠글러 Fed 이사가 내년 1월 임기 만료를 앞두고 돌연 사임하자, 그 자리에 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원회(CEA) 위원장을 임명하며 '친(親)트럼프' 인사들로 Fed를 재편 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>