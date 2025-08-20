'위장 당원 모집' 의혹 김기서 충남도의원, 민주당 탈당

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부여군수 출마설 속 징계 앞두고 탈당 의혹…민주당 "사문서 위조·업무방해죄 해당 가능" 경고



김기서 충남도의원

더불어민주당 김기서 충남도의원이 최근 민주당을 탈당한 것으로 확인됐다.

김 의원은 '위장 당원 모집' 의혹으로 당 윤리심판 절차를 앞둔 상황에서 징계를 피하기 위한 '꼼수 탈당'이라는 비판이 나온다.

20일 아시아경제 취재를 종합하면 충남도의회는 최근 김 의원의 민주당 탈당 통보를 받은 것으로 드러났다.이에 따라 의회는 의원 배치를 재조정할 예정이다.

내년 6·3 지방선거에서 부여군수 후보로 거론되는 김 의원은 지난 2일 당내 경선을 앞두고 유리한 구도를 만들기 위해 이른바 '위장 당원'을 모집한 의혹을 받고 있다.

김 의원은 모바일 메시지를 통해 당원 가입을 독려하며 "외지로 주소를 옮긴 사람들도 시골 살던 주소로 입력하면 등록 가능하다"며 "주소는 부여로, 추천인은 김기서로 부탁드린다"고 적었다.

김 의원이 당원 가입을 독려하며 보낸 모바일 메세지

민주당 충남도당은 이미 지난 6월 "주소 허위 기재는 사문서 위조 및 업무방해죄에 해당할 수 있다"며 위법 정황이 확인될 경우 공천 자격 박탈과 윤리심판원 제소까지 예고한 바 있다.

홍성현 충남도의회 의장은 아시아경제 와 전화통화에서 "19일 의회 사무국으로부터 김기서 의원의 탈당 보고를 받았다"며 "의원 자리 배치를 조정할 계획"이라고 밝혔다.

민주당 임호선 의원은 "김 의원의 탈당에 대해 정확한 내용을 모른다"며 "징계절차여부에 따라 제명 또는 탈당처리된다"면서 "탈당한 분은 복당이 쉽지 않다"고 말했다.





한편 김 의원에게 탈당 관련 입장을 확인하기 위해 여러 차례 연락을 시도했으나 연결되지 않았다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

