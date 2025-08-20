LG디스플레이 "OLED, AI 확산 주도하는 전환점"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최현철 부사장 디스플레이 학회 기조연설

디스플레이, AI 시대 전력 효율화 주요 축

LG디스플레이가 인공지능(AI) 혁신을 주도할 디스플레이의 미래상을 제시했다. 유기발광다이오드(OLED)가 AI 확산을 주도하는 전환점이 될 것이라는 전망과 회사의 전략을 밝혔다.

최현철 LG디스플레이 사업부장(부사장)은 20일 부산 벡스코에서 열린 '국제정보디스플레이학회(IMID) 2025' 개막식에서 '화면을 넘어선 인지 인터페이스로서의 디스플레이'를 주제로 기조연설에 나섰다. IMID는 한국정보디스플레이학회가 주관하는 국내 최대 규모의 디스플레이 학술대회다.

최현철 LG디스플레이 사업부장(부사장)은 20일 부산 벡스코에서 열린 '국제정보디스플레이학회(IMID) 2025' 개막식에서 '화면을 넘어선 인지 인터페이스로서의 디스플레이'를 주제로 기조연설을 하고 있다. LG디스플레이

최 사업부장은 AI 시대에 최적화된 디스플레이 기술 발전 방향으로 ▲인터페이스의 진화 ▲디스플레이가 표현할 공간의 진화 ▲지속가능한 진화를 제시했다.

그는 "AI 시대에 사용자의 의도를 맥락에 따라 다양한 형태로 정확히 구현하고, 기술적 진화의 지속가능성도 고려한 가장 적합한 디스플레이는 OLED"라며 "OLED는 AI 확산과 함께 디스플레이 산업의 혁신과 확장을 주도하는 전환점이 될 것"이라고 강조했다. 이를 위해 4세대 OLED 기술에 적용된 최적의 광학 구조와 탠덤 OLED 등 적층 구조 개발이 꾸준히 필요하다고 덧붙였다.

아울러 디스플레이가 표현할 공간 진화에 따른 '자유로운 형태'의 디스플레이로는 슬라이더블 OLED와 스트레처블 디스플레이를 예로 들었다. 슬라이더블 OLED는 패널이 종이처럼 얇아 자동차 천장과 같은 좁은 공간에 탑재할 수 있고, 시간과 공간 한계를 크게 줄일 수 있다. 스트레처블 디스플레이는 늘이기, 접기, 비틀기 등 어떤 형태로든 자유롭게 변형이 가능하다. LG디스플레이는 지난해 11월 업계 최고 수준의 화면 연신율(약 50%)을 구현한 스트레처블 디스플레이를 선보였다.

최 사업부장은 "AI 기기들은 실시간 반응을 위해 컴퓨팅 프로세스 전력 소비 증가가 필연적"이라며 "이 가운데 디스플레이는 전력 효율화의 가장 중요한 축"이라고 말했다.





한편, LG디스플레이는 IMID 기간 OLED 및 차세대 디스플레이 연구논문 23건을 발표한다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

